Полиция нашла больше 200 мотоциклистов-нарушителей на байк-фесте в Ленобласти

Больше 200 правонарушений зафиксировала полиция по время байк-фестиваля в Луге в прошедшие выходные. О том, какие конкретно нарушения выявили правоохранители, рассказали 18 июня в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.



Мероприятие, на которое приехали сотни байкеров, прошло на берегу озера Омчино. Полиция также посетила фестиваль, но не для развлечения. Сотрудниками правоохранительных органов было выявлено 209 административных правонарушений. Без водительских прав на фестиваль приехали 15 байкеров. Один и вовсе оказался лишен их. 16 человек сели за руль нетрезвыми. Их привлекли к административной ответственности.