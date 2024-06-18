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    Полиция нашла больше 200 мотоциклистов-нарушителей на байк-фесте в Ленобласти

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    Больше 200 правонарушений зафиксировала полиция по время байк-фестиваля в Луге в прошедшие выходные. О том, какие конкретно нарушения выявили правоохранители, рассказали 18 июня в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

    Мероприятие, на которое приехали сотни байкеров, прошло на берегу озера Омчино. Полиция также посетила фестиваль, но не для развлечения. Сотрудниками правоохранительных органов было выявлено 209 административных правонарушений. Без водительских прав на фестиваль приехали 15 байкеров. Один и вовсе оказался лишен их. 16 человек сели за руль нетрезвыми. Их привлекли к административной ответственности.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Также на фестиваль приехали и совсем юные любители мотоциклов. По закону управлять мопедом можно с 16 лет, мотоциклом — с 18. Семерых подростков младше 16 лет доставили в отдел. Полиция также проверяла и сами мотоциклы.

    «По подозрению в перебивке узлов агрегатов был задержан и доставлен в отдел полиции один из участников фестиваля, его «железный конь» отправлен на спецстоянку. В случае подтверждения подозрений владельцу байка грозит уголовная ответственность», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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