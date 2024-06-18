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    СК проверяет инцидент с женщиной, которую придавило на производстве в Колпино

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    Следственные органы ГСУ СК по Петербургу начали проверку по факту инцидента с женщиной, которую придавило двухтонной конструкцией на заводе в Колпино. Информацию об этом «Фонтанке» 18 июня подтвердили в управлении. Сотрудница предприятия, напомним, после случившегося находится в реанимации с множественными переломами.

    ЧП произошло утром 17 июня на литейном производстве. На записи, которую позже потребовал удалить представитель завода «ИЗ-КАРТЭКС», видно, как женщина подходит проконтролировать процесс работы, а в этот момент на нее начинает падать тяжелое оборудование. Собеседник «Фонтанки» с завода, судя по данным из открытых источников, является одним из руководителей ООО «ИЗ-КАРТЭКС». Комментариев от него по поводу самочувствия пострадавшей «Фонтанка» не получила.

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