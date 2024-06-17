Завод «ИЗ-КАРТЭКС» потребовал удалить видео травмирования работницы

«Фонтанка» удалила видео травмирования жительницы Колпино железной конструкцией по требованию завода «ИЗ-КАРТЭКС».



Представитель предприятия в ночь на 18 июня заявила, что запись с камеры видеонаблюдения является их собственностью. Собеседница «Фонтанки», судя по данным из открытых источников, является одним из руководителей ООО «ИЗ-КАРТЭКС». Других комментариев, в том числе по поводу самочувствия пострадавшей, «Фонтанка» не получила, оперативно дозвониться до представителя завода не вышло.



Ранее сообщалось, что на предприятии в Колпино сотрудницу придавило двухтонной конструкцией. Женщина со сломанными ребрами и позвоночником помещена в реанимацию в тяжелом состоянии.

