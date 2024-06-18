    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 17

    5 м/с, зап

    757мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.05eur95.39

    Дела о массовых отравлениях едой из доставки переданы в центральный аппарат СК

    1302
    обсудить

    Дела о массовых отравлениях в разных регионах РФ переданы в производство Главного следственного управления СКР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 18 июня.

    Установлено, что все пострадавшие в Москве, Нижегородской области и Татарстане заказывали еду через службы доставки и употребляли в пищу салат от ООО «Локалкитчен». Дела расследуются по статье «Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

    Следственный комитет также подтвердил задержание гендиректора сервиса доставки «Кухня на районе» Антона Лозина и руководителя отдела качества Елены Машковой. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

    По изъятой продукции назначены экспертизы.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что в отдел полиции для дальнейших разбирательств был доставлен гендиректор фирмы-производителя консервированной фасоли ООО «Савон-К» Анатолий Шин. В офисе компании прошли обыски.

    Напомним, массовые отравления готовыми салатами из службы доставки начали фиксировать с 14 июня в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Обратившихся за медпомощью госпитализировали с подозрением на ботулизм.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Массовые отравленияБотулизм
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close