Дела о массовых отравлениях едой из доставки переданы в центральный аппарат СК

Дела о массовых отравлениях в разных регионах РФ переданы в производство Главного следственного управления СКР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 18 июня.
Установлено, что все пострадавшие в Москве, Нижегородской области и Татарстане заказывали еду через службы доставки и употребляли в пищу салат от ООО «Локалкитчен». Дела расследуются по статье «Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Следственный комитет также подтвердил задержание гендиректора сервиса доставки «Кухня на районе» Антона Лозина и руководителя отдела качества Елены Машковой. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.
По изъятой продукции назначены экспертизы.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что в отдел полиции для дальнейших разбирательств был доставлен гендиректор фирмы-производителя консервированной фасоли ООО «Савон-К» Анатолий Шин. В офисе компании прошли обыски.
Напомним, массовые отравления готовыми салатами из службы доставки начали фиксировать с 14 июня в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Обратившихся за медпомощью госпитализировали с подозрением на ботулизм.