Дела о массовых отравлениях едой из доставки переданы в центральный аппарат СК

Дела о массовых отравлениях в разных регионах РФ переданы в производство Главного следственного управления СКР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 18 июня.



Установлено, что все пострадавшие в Москве, Нижегородской области и Татарстане заказывали еду через службы доставки и употребляли в пищу салат от ООО «Локалкитчен». Дела расследуются по статье «Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следственный комитет также подтвердил задержание гендиректора сервиса доставки «Кухня на районе» Антона Лозина и руководителя отдела качества Елены Машковой. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.