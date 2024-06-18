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    Из двора на Васильевском острове полиция вывезла старый «Жигуль», оскорблявший президента

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    Старые полуразобранные «Жигули», портившие облик двора дома 5 по Карташихиной улице, вывезены полицией Василеостровского района Петербурга. Автохлам оскорблял не только вкус местных жителей, но и самого президента. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 июня.

    Накануне в полицию позвонил мужчина и рассказал о развалюхе с номерами Краснодарского края. Некто нарисовал на автомобиле свастику и нехорошие слова о главе государства. Участковый приехал и убедился в услышанном. ВАЗ был эвакуирован на стоянку 37-го отдела полиции. О нехорошем автомобиле сообщено в районную администрацию.

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