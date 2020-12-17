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«Мужчина, он хвостом не виляет». Путина спросили, кто для него «самый комфортный переговорщик» из зарубежных лидеров

Президент России был дипломатичен, рассказывая про свои отношения с зарубежными коллегами. Отдельно он выделил лидеров Китая и Турции.

Вопрос на пресс-конференции 17 декабря прозвучал от телекомпании НТВ. Журналист поинтересовался, кто «из мировых лидеров был самым трудным, а кто — самым комфортным переговорщиком».

«По поводу удобных и приятных-неприятных партнеров: нет таких. Люди очень грамотные, очень высокого класса подготовки. Все они нацелены на решение задач, которые стоят перед их странами. Эта известная сентенция — нет хороших и плохих, есть национальные интересы. Я работаю со всеми в интересах достижения максимального результата для России. Где-то надо идти на компромиссы, где-то настаивать на нашей позиции», — сказал Владимир Путин.

Он отдельно затронул Китай, отметив, что у него «очень добрые, деловые, доверительные, дружеские отношения с Си Цзиньпинем». Про главу Турции Владимир Путин сказал так: «У нас расходятся взгляды на отдельные вопросы с Эрдоганом, но это человек, который держит слово, мужчина, он хвостом не виляет, если что-то выгодно для его страны, он идет до конца».

Ежегодно президент России дважды устраивает прямые эфиры: летом это прямая линия, где вопросы задают рядовые жители страны, а зимой — итоговая пресс-конференция. В 2020 году традиционный телемост с народом отменили, а сегодняшняя пресс-конференция включает элементы прямой линии: последние две недели Кремль собирал вопросы Путину от россиян.

За пресс-конференцией мы также следим в режиме онлайн-трансляции.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

вадики
А и Шнурова в президенты Шнуров наш президент пусть Зеленский умоется
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