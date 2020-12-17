«Мужчина, он хвостом не виляет». Путина спросили, кто для него «самый комфортный переговорщик» из зарубежных лидеров

Президент России был дипломатичен, рассказывая про свои отношения с зарубежными коллегами. Отдельно он выделил лидеров Китая и Турции.

Вопрос на пресс-конференции 17 декабря прозвучал от телекомпании НТВ. Журналист поинтересовался, кто «из мировых лидеров был самым трудным, а кто — самым комфортным переговорщиком».

«По поводу удобных и приятных-неприятных партнеров: нет таких. Люди очень грамотные, очень высокого класса подготовки. Все они нацелены на решение задач, которые стоят перед их странами. Эта известная сентенция — нет хороших и плохих, есть национальные интересы. Я работаю со всеми в интересах достижения максимального результата для России. Где-то надо идти на компромиссы, где-то настаивать на нашей позиции», — сказал Владимир Путин.

