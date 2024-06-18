Путин: я думал, сломаются мои уши

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Якутск 18 июня вспомнил, как ездил сюда в более холодное время года, когда было минус 50 градусов. Видеозапись публикует в своем канале журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.



«Я помню зимой приезжал, минус 50. До ушей боялся дотрагиваться. Думал, сломаются уши. Но ничего», — сказал Путин.



Сегодня в Якутске плюс 20 градусов и солнечно. Российский лидер прибыл туда, чтобы ознакомиться с достижениями республики и провести несколько встреч. После он отправится с государственным визитом в КНДР, а на следующий день — во Вьетнам.

