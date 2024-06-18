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    Путин: я думал, сломаются мои уши

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    Президент РФ Владимир Путин во время визита в Якутск 18 июня вспомнил, как ездил сюда в более холодное время года, когда было минус 50 градусов. Видеозапись публикует в своем канале журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Я помню зимой приезжал, минус 50. До ушей боялся дотрагиваться. Думал, сломаются уши. Но ничего», — сказал Путин.

    Сегодня в Якутске плюс 20 градусов и солнечно. Российский лидер прибыл туда, чтобы ознакомиться с достижениями республики и провести несколько встреч. После он отправится с государственным визитом в КНДР, а на следующий день — во Вьетнам.

    Якутия — самый крупный регион России. Полет из Москвы в Якутск занимает больше шести часов. Путин хотел приехать в Якутию еще зимой, во время турне по Дальнему Востоку, но тогда погода была нелетной, и поезду отложили. В предыдущий раз Путин приезжал в Якутию в сентябре 2014 года.

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