Пейзаж перед продажей. У ЛОЭСК сменился гендиректор и собственники

У АО «ЛОЭСК» (Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области) cменилось руководство и владельцы. Его собираются покупать «Россети Ленэнерго».



Как сообщает компания на своем сайте, еще 13 июня совет директоров избрал генеральным директором Андрея Сизова. Он уже занимал эту должность в 2020–2022 годах, потом возглавил совет директоров, а руководили предприятием после него Нияз Магдеев и Андрей Демин.



«Назначение Андрея Сизова на пост генерального директора является важным стратегическим решением по реализации задач, стоящих на текущий момент перед компанией АО «ЛОЭСК», — говорится в релизе.



На днях же сменился состав учредителей компании «Росток», которой принадлежит большая часть акций (75% плюс 1) «ЛОЭСК». Тот же Андрей Сизов, которому ранее принадлежало 15,83%, теперь единоличный владелец всех 100%. Из капитала компании вышли другие участники — Илья Трабер, Владимир Даниленко, Рамис Дебердеев, Артем Бегун.



Андрей Сизов ранее был замглавы комитета по энергетике, а после — возглавлял «Россети Ленэнерго». Именно «Ленэнерго», по данным «Фонтанки», сейчас ведет переговоры о покупке ЛОЭСК, которым предшествовала одобрительная виза президента России на письме главы «Россетей» о необходимости консолидации энергосетевого хозяйства Ленобласти. Сумма выкупа может составить от 3 до 5 млрд рублей. 24,99% акций ЛОЭСК сейчас принадлежит правительству Ленобласти. Подробнее о многолетней истории взаимоотношений между областными энергетиками читайте у 47news.

