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    «Ленэнерго» покупает энергетику Ленобласти

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    Длительный финансовый конфликт между структурой «Россетей» и энергетической компанией «ЛОЭСК» заканчивается сделкой. «Фонтанка» видит резолюцию, от которой нельзя отказаться.

    ПАО «Россети Ленэнерго» ведет переговоры по покупке 75% + 1 акции областной энергетической компании АО «ЛОЭСК». По информации «Фонтанки», этому предшествовала виза Владимира Путина на письме председателя правления ПАО «Россети» Андрея Рюмина о консолидации электросетевого хозяйства Ленобласти. 23 апреля президент написал «согласен» (документ есть в распоряжении редакции).

    ЛОЭСК создана в начале нулевых на базе муниципальных сетей (фактически «Ленэнерго» и ЛОЭСК — монополисты), около 1 млн клиентов, 2 тыс. работников. По данным СПАРК, оборот в минувшем году составил 7 млрд рублей, убыток 851 млн. Принадлежит физлицам, в том числе бизнесмену Илье Траберу. 24,9% — у правительства Ленобласти.

    Несколько лет представители ЛОЭСК и «Ленэнерго» сталкивались на совещаниях регионального, федерального уровней и боролись в арбитражах за необходимую валовую выручку (НВВ) — экономически обоснованный объем средств, необходимый для хозяйственной и инвестиционной деятельности. (Сумма закладывается комитетом по тарифам, финансовый котел един: если у одного игрока НВВ прибыло, у другого — наоборот.)

    По словам собеседников в «Россетях» и ЛОЭСК, сегодня между ними уже нет существенных разногласий. Осталось утвердить сумму сделки, цифра колеблется от 3 до 5 млрд рублей. Все же правительство Ленобласти настороженно относится к ситуации. Материал 47news объясняет проблему.

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