«Ленэнерго» покупает энергетику Ленобласти

Длительный финансовый конфликт между структурой «Россетей» и энергетической компанией «ЛОЭСК» заканчивается сделкой. «Фонтанка» видит резолюцию, от которой нельзя отказаться.
ПАО «Россети Ленэнерго» ведет переговоры по покупке
ЛОЭСК создана в начале нулевых на базе муниципальных сетей (фактически «Ленэнерго» и ЛОЭСК — монополисты), около
Несколько лет представители ЛОЭСК и «Ленэнерго» сталкивались на совещаниях регионального, федерального уровней и боролись в арбитражах за необходимую валовую выручку (НВВ) — экономически обоснованный объем средств, необходимый для хозяйственной и инвестиционной деятельности. (Сумма закладывается комитетом по тарифам, финансовый котел един: если у одного игрока НВВ прибыло, у другого — наоборот.)
По словам собеседников в «Россетях» и ЛОЭСК, сегодня между ними уже нет существенных разногласий. Осталось утвердить сумму сделки, цифра колеблется от 3 до