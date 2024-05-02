«Ленэнерго» покупает энергетику Ленобласти

Длительный финансовый конфликт между структурой «Россетей» и энергетической компанией «ЛОЭСК» заканчивается сделкой. «Фонтанка» видит резолюцию, от которой нельзя отказаться.



ПАО «Россети Ленэнерго» ведет переговоры по покупке 75% + 1 акции областной энергетической компании АО «ЛОЭСК». По информации «Фонтанки», этому предшествовала виза Владимира Путина на письме председателя правления ПАО «Россети» Андрея Рюмина о консолидации электросетевого хозяйства Ленобласти. 23 апреля президент написал «согласен» (документ есть в распоряжении редакции).

