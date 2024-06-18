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    Опасный звонок. Неизвестный мужчина по телефону заставил ребенка открыть и поджечь газ в Северодвинске

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    Одиннадцатилетний ребенок включил и поджег газ по указанию неизвестного в Северодвинске. Мужчина вошел в доверие подростка, представившись начальником отца.

    Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, звонок поступил на мобильный телефон мальчика. На другом конце провода он услышал четкие инструкции поджога квартиры: открыть конфорки газовой плиты и поджечь газ. Подросток думал, что это необходимо для проверки газовой системы в доме. Послушав указания «босса отца», ребенок сделал все, о чем его попросили.

    Эта ситуация могла бы закончиться плачевно, если бы в комнату вовремя не зашел папа мальчика. Он прервал звонок и проветрил помещение.

    Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

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