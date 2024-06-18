В Парголово кабан врезался в машину скорой помощи и скрылся с места ДТП

Как стало известно «Фонтанке» 18 июня, в ночь на вторник в Парголово произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и дикого кабана. По предварительным данным, бригада возвращалась с вызова.
Около 2:00 мск на Михайловской дороге под колеса бросилось животное. Столкновения избежать не удалось. После удара кабан скрылся с места ДТП в полях. Медики тоже не пострадали. Незначительные повреждения получил автомобиль. Но, по информации «Фонтанки», машина уже сегодня снова отправится на вызовы.
Стоит отметить, что как раз накануне о возросшем риске встречи с кабанами предупреждало Северо-Западное управление Росприроднадзора. Сообщалось, что в окрестностях Бугров и деревни Мендсары Ленинградской области в полях очевидцы заметили целое стадо кабанов. Среди взрослых особей в стаде были и поросята.
Напомним, в конце мая в Буграх был замечен кабан в прекрасной физической форме. Животное бодро скакало под самыми окнами недавно построенных многоэтажек. За перемещениями лесного гостя удивленно наблюдали местные жители. Видео кабаньего променада «Фонтанка» публиковала здесь.