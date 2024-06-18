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    Байкера подстрелили на КАД из травматического пистолета прямо на ходу

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    Мотоциклист из Шушар пострадал на КАД в Пушкинском районе Петербурга. Он не попал в ДТП, в него стреляли. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 июня.

    Накануне вечером в полицию поступило сообщение от 36-летнего мужчины. Он рассказал, что в восьмом часу ехал на своем мотоцикле BMW по КАД и в районе развязки с Московским шоссе в него стрелял неизвестный из травматического оружия.

    Пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали с ранением в спину и инородным телом. Байкер уверяет, что на дороге ни с кем не конфликтовал, угроз в свой адрес не получал.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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