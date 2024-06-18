Байкера подстрелили на КАД из травматического пистолета прямо на ходу

Мотоциклист из Шушар пострадал на КАД в Пушкинском районе Петербурга. Он не попал в ДТП, в него стреляли. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 июня.



Накануне вечером в полицию поступило сообщение от 36-летнего мужчины. Он рассказал, что в восьмом часу ехал на своем мотоцикле BMW по КАД и в районе развязки с Московским шоссе в него стрелял неизвестный из травматического оружия.



Пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали с ранением в спину и инородным телом. Байкер уверяет, что на дороге ни с кем не конфликтовал, угроз в свой адрес не получал.

