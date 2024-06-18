СК возбудил уголовное дело из-за фейка о банкротстве СПб Биржи

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту манипулирования рынком на торгах акциями СПб Биржи. Об этом 18 июня пишет РБК со ссылкой на источники.



Дело было возбуждено в конце мая по статье 185.3, часть 2, УК РФ. Речь идет о подложном заявлении о банкротстве биржи прошлой осенью, из-за чего произошел обвал цен на акции площадки на 35%, и некие неустановленные лица могли получить излишний доход. В пресс-службе биржи подтвердили факт возбуждения дела. По словам источника агентства, информации о каких-либо подозреваемых пока нет, не определены и пострадавшие и сумма ущерба. Пострадавшие, поясняет источник, это прежде всего розничные инвесторы, которые продавали акции из-за новостей о банкротстве, а ущерб, по предварительной оценке, составляет более 15 млн руб.

