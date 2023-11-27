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    Акции СПБ Биржи рухнули более чем на треть на сообщениях о банкротном иске

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    Акции СПб Биржи в моменте подешевели более чем на треть на сообщениях о том, что площадка якобы подала заявление о своем банкротстве. После опровержения, которое опубликовал РБК со ссылкой на неназванного представителя биржи, падение сократилось.

    По данным на 10:19 мск 27 ноября, стоимость ценных бумаг площадки на Московской бирже в моменте упала на 35%, достигнув минимума в 63,8 рубля. После этого падение начало так же стремительно сокращаться. К 10:29 цена акций СПБ Биржи составила уже 90,8 рубля, что соответствует падению на 7,35%. Из-за резкого падения Московская биржа ввела по бумагам площадки дискретный аукцион.

    Ранее в электронной картотеке арбитражных дел появилось заявление о банкротстве ПАО «СПБ Биржа». Иск поступил в арбитражный суд Москвы 24 ноября. При этом истец в картотеке не указан, но в системе в качестве заявителя отображается сама биржа. В пресс-службе площадки «Фонтанке» не смогли прокомментировать эту информацию, предложив перезвонить через два часа. В то же время РБК со ссылкой на неназванного представителя биржи опроверг информацию о банкротстве. Примерно после публикации этого сообщения акции «СПБ Биржи» стали восстанавливаться.

    В 6 утра понедельника биржа опубликовала порядок проведения торгов 27 ноября. В частности, она запретила в ряде режимов торгов подачу заявок, предметами которых являются ценные бумаги с валютой цены и расчетов в долларах США, евро, гонконгских долларах и юанях.

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