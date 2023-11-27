Акции СПБ Биржи рухнули более чем на треть на сообщениях о банкротном иске

Акции СПб Биржи в моменте подешевели более чем на треть на сообщениях о том, что площадка якобы подала заявление о своем банкротстве. После опровержения, которое опубликовал РБК со ссылкой на неназванного представителя биржи, падение сократилось.



По данным на 10:19 мск 27 ноября, стоимость ценных бумаг площадки на Московской бирже в моменте упала на 35%, достигнув минимума в 63,8 рубля. После этого падение начало так же стремительно сокращаться. К 10:29 цена акций СПБ Биржи составила уже 90,8 рубля, что соответствует падению на 7,35%. Из-за резкого падения Московская биржа ввела по бумагам площадки дискретный аукцион.

