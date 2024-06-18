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    Актер сериала «Слово пацана» Базанов отверг обвинение в убийстве, но признал разбой

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    Актер из сериала «Слово пацана» Сергей Базанов признал вину в разбое, но отверг обвинение в убийстве организованной группой, которое произошло 12 лет назад. Подробности сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах во вторник, 18 июня.

    Обвиняемый уже заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Вместе с тем, следствие утяжелило всем фигурантам дела обвинение и, помимо разбоя, вменяет им еще и убийство.

    Трагедия произошла в 2011 году в центре Москвы. По версии следствия, Базанов входил в состав банды, которая напала на мужчину. Ему выстрелили ему в голову и похитили 900 тысяч долларов. Причастность двоих фигурантов, в том числе актера, удалось подтвердить показаниями свидетелей, опознаниями и экспертизами.

    Сергей Базанов ранее уже был осужден за ношение огнестрельного оружия и нападение на правоохранителя. Трое его предполагаемых сообщников также были судимы.

    В сериале «Слово пацана» Базанов играл Демида, члена одной из группировок.

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