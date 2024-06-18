Российский политолог Вячеслав Морозов приговорен в Эстонии к тюремному сроку за шпионаж

Политолог Вячеслав Морозов, бывший профессор Тартуского университета, приговорен в Эстонии к шести годам и трем месяцам лишения свободы. Об этом 18 июня сообщает портал ERR.

Приговор вынесен за «действия <...> по поручению иностранной разведки». Утверждается, что гражданин России Морозов якобы собирал информацию о внутренней политике, политике обороны и безопасности Эстонии и о ее отношениях с Евросоюзом.

Напомним, «Фонтанка» рассказывала, что в январе полиция безопасности Эстонии задержала профессора Морозова по подозрению в работе на российские спецслужбы.

