Российский политолог Вячеслав Морозов приговорен в Эстонии к тюремному сроку за шпионаж

Политолог Вячеслав Морозов, бывший профессор Тартуского университета, приговорен в Эстонии к шести годам и трем месяцам лишения свободы. Об этом 18 июня сообщает портал ERR.
Приговор вынесен за «действия <...> по поручению иностранной разведки». Утверждается, что гражданин России Морозов якобы собирал информацию о внутренней политике, политике обороны и безопасности Эстонии и о ее отношениях с Евросоюзом.
Напомним, «Фонтанка» рассказывала, что в январе полиция безопасности Эстонии задержала профессора Морозова по подозрению в работе на российские спецслужбы.
Вячеслав Морозов родился 30 июня 1972 года, до 2010 года был связан с СПбГУ, с 2010 года — с Тартуским университетом. С 2016 по 2023 год был профессором кафедры исследований Европейского союза и России. С 1 сентября 2023 года по 11 января 2024 года — профессор кафедры международной политической теории.
После задержания Морозов был уволен из Тартуского университета.