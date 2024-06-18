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    Российский политолог Вячеслав Морозов приговорен в Эстонии к тюремному сроку за шпионаж

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    Политолог Вячеслав Морозов, бывший профессор Тартуского университета, приговорен в Эстонии к шести годам и трем месяцам лишения свободы. Об этом 18 июня сообщает портал ERR.

    Приговор вынесен за «действия <...> по поручению иностранной разведки». Утверждается, что гражданин России Морозов якобы собирал информацию о внутренней политике, политике обороны и безопасности Эстонии и о ее отношениях с Евросоюзом.

    Напомним, «Фонтанка» рассказывала, что в январе полиция безопасности Эстонии задержала профессора Морозова по подозрению в работе на российские спецслужбы.

    Вячеслав Морозов родился 30 июня 1972 года, до 2010 года был связан с СПбГУ, с 2010 года — с Тартуским университетом. С 2016 по 2023 год был профессором кафедры исследований Европейского союза и России. С 1 сентября 2023 года по 11 января 2024 года — профессор кафедры международной политической теории.

    После задержания Морозов был уволен из Тартуского университета.

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