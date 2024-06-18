«Мото Драйв»: скорость, спорт и развлечения
29 и 30 июня автодром «Игора Драйв» впервые примет у себя спортивно-развлекательный праздник для всей семьи «Мото Драйв». Каждый поклонник активного отдыха найдет здесь занятие: от концертов и выступлений диджеев до невероятных трюков паркура.
«Звездами» станут, в первую очередь, мотоциклы. На главной трассе автодрома пройдет этап серии Motoring — главных соревнований по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Параллельно сразу на нескольких трассах будут соревноваться мотокроссмены, не мыслящие жизнь без энергии и драйва.
Также гостей встретит концертно-развлекательный комплекс Soundtruck «BIG BOOM», у которого нет аналогов в мире. Здесь будут выступать группы The Kitchers, «Круто Band», Marlyn Band и диджеи.
Самая молодая дисциплина международного мотоспорта — стантрайдинг: трюковая езда на мотоцикле под музыку с участием двух спортсменов и двух артистов. Все достижения современного мотоспорта — в этом захватывающем зрелище.
Зона «Уличная классика» объединит молодежь стрит-культурой и современными видами спорта: паркур, мастер-классы и показательные выступления, брейкинг/хип-хоп, воркаут-фристайл, соревнования по троеборью, показательные выступления скейтеров и спортивные мастер-классы.
Паркур-площадка — увлекательная полоса препятствий: всякий желающий сможет пробежать ее на время, а рекордсмены получат призы. Каждые 2 часа гостей ждут мастер-классы от профессиональных атлетов, а также интерактив — например, «дай пять в полете». А на современной мобильной воркаут-площадке любой сможет попробовать силы в искусстве уличного спорта.
Паркур-площадка — увлекательная полоса препятствий: всякий желающий сможет пробежать ее на время, а рекордсмены получат призы. Каждые 2 часа гостей ждут мастер-классы от профессиональных атлетов, а также интерактив — например, «дай пять в полете». А на современной мобильной воркаут-площадке любой сможет попробовать силы в искусстве уличного спорта.
А еще на «Мото Драйв» работает стрит-арт-площадка, где художники создадут граффити. В конце дня художественная стена станет импровизированной фотозоной.
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
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