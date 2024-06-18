«Мото Драйв»: скорость, спорт и развлечения

Зона «Уличная классика» объединит молодежь стрит-культурой и современными видами спорта: паркур, мастер-классы и показательные выступления, брейкинг/хип-хоп, воркаут-фристайл, соревнования по троеборью, показательные выступления скейтеров и спортивные мастер-классы.



Паркур-площадка — увлекательная полоса препятствий: всякий желающий сможет пробежать ее на время, а рекордсмены получат призы. Каждые 2 часа гостей ждут мастер-классы от профессиональных атлетов, а также интерактив — например, «дай пять в полете». А на современной мобильной воркаут-площадке любой сможет попробовать силы в искусстве уличного спорта.