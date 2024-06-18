Экс-глава «Автодора» получил 12 лет колонии за злоупотребления полномочиями

Тверской суд Москвы вынес приговор бывшему председателю правления госкомпании «Автодор» Сергею Кельбаху. Его признали виновным в злоупотреблениях полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье и насчитали ущерб в несколько миллиардов рублей.
Кельбаха признали виновным по части 3 статьи 285 УК РФ и назначили окончательное наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает 18 июня пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Его также на три года лишили права занимать должности в органах власти, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Бывшего топ-менеджера взяли под стражу в зале суда.
Суд также полностью удовлетворил гражданский иск Минтранса. С Кельбаха взыскали более 1,9 миллиарда рублей компенсации ущерба.
Уголовное дело в отношении Кельбаха было возбуждено в 2019 году. Следствие считало, что в 2015 году топ-менеджер незаконно согласовал оплату комиссии одному подрядчику и аванса другому, необоснованно использовав бюджетные средства, предназначенные для строительства ЦКАД в 2014–2018 годах. Также он незаконно принял и оплатил работы по планировке территории строительства пускового комплекса №2 ЦКАД.
По версии следствия, действия Кельбаха привели к нарушению сроков и удорожанию строительства ЦКАД, пишет РБК. Следователи полагают, что он действовал так ради карьерного роста и получения премий. Ущерб от действий экс-главы «Автодора» оценили более чем в 2 миллиарда рублей.
В 2021 году Кельбах был задержан и помещен под домашний арест. На тот момент он уже не возглавлял «Автодор», а был назначен советником гендиректора РЖД Олега Белозерова по инвестиционным вопросам.