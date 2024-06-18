Умерла французская актриса Анук Эме, сыгравшая главную роль в фильме «Мужчина и женщина»

Умерла французская актриса Анук Эме. Звезда фильма «Мужчина и женщина» скончалась в возрасте 92 лет. Об этом 18 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на дочь Эме, актрису Мануэлу Папатакис.



«С моей дочерью Галад и внучкой Милой мы с глубокой грустью сообщаем о кончине моей матери Анук Эме», — написала в себя в соцсетях 72-летняя Папатакис.

Актриса умерла в Париже, рядом с ней были близкие.

За свою жизнь Анук Эме сыграла более чем в 100 кинокартинах. Среди них фильмы «Сладкая жизнь», «До свидания и спасибо», «Да здравствует жизнь!» и многие другие.