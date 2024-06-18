В Приморском крае арестовали мигрантов, которые четыре часа насиловали девушку под угрозой ножа

Во Владивостоке отправили под стражу четырех мигрантов. Их обвиняют в групповом изнасиловании сотрудницы местного кафе на пляже Шамора — одном из самых популярных в городе. Об этом 18 июня сообщает прокуратура Приморского края.
Прокуратура Приморского края
«15 июня 2024 года, по версии следствия, обвиняемые напали на прохожую — работницу одного из кафе в бухте Лазурной во Владивостоке, совершив в отношении нее преступление против половой неприкосновенности», — сказано в сообщении прокуратуры.
Уголовное дело возбуждено по статье «групповое изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». По данным СМИ, нападавшие угрожали жертве ножом и насиловали ее по очереди. Кошмар продолжался четыре часа.
Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
Также прокуратура намерена проверить, достаточно ли внимания уделяет местная полиция обеспечению правопорядка в популярных местах отдыха горожан и местах концентрации иностранцев.