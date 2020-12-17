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Путин рассказал, почему не сделал прививку от коронавируса

Президент России объяснил свою позицию по поводу вакцинации от коронавируса. Отвечая на вопрос алтайской журналистки, Владимир Путин сообщил, что он не подходит по возрасту.

«Те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, сегодня предусмотрены для граждан в определённой возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались <...> Пока эту вакцину, как говорят специалисты, не поставил», — сказал Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 17 декабря.

При этом глава государства сообщил, что «обязательно» сделает прививку от COVID-19. Он также приветствовал массовую вакцинацию граждан. «Это надо делать! <...> Именно она должна создать популяционный иммунитет. Не вижу никаких причин не вакцинироваться», — констатировал Путин.

В России 17 научных организаций России разрабатывают 26 вариантов вакцины от COVID-19. 11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V». 14 октября глава государства сообщил, что в стране зарегистрировали уже второй препарат «ЭпиВакКорона». В начале декабря Владимир Путин призвал начать массовую вакцинацию граждан.

Ранее, отвечая на вопрос другого журналиста, Владимир Путин отметил, что «Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела и начала производить вакцину», и что «это хорошая вакцина», и «безопасная, и эффективно действующая». «Ни одного случая побочных явлений», — заявил президент.

По его словам, хорошей новостью стало желание иностранных коллег сотрудничать в вопросе препарата от COVID-19. «Повернулись к нам лицом», — констатировал Путин.

Глава государства заявил, что его «радует» такая кооперация, результат которой будет положительным для всего мира.

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca 11 декабря начала сотрудничать с российскими производителям при производстве вакцины от COVID-19. Вакцину от AstraZeneca уже собирается закупить Евросоюз. В России в испытаниях вакцины AstraZeneca участвовали пять медучреждений, три из которых находятся в Петербурге: Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева, ООО «Куратор» и Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова.

Ежегодно президент России дважды устраивает прямые эфиры: летом это прямая линия, где вопросы задают рядовые жители страны, а зимой — итоговая пресс-конференция. В 2020 году традиционный телемост с народом отменили, а сегодняшняя пресс-конференция включает элементы прямой линии: последние две недели Кремль собирал вопросы Путину от россиян.

За пресс-конференцией мы также следим в режиме онлайн-трансляции.

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Комментарии (2)

atf
Не вижу никаких причин не вакцинироваться», — констатировал Путин. Но при этом сам этого делать не буду. Это пять баллов! Следите за руками кто что говорит и что делает.
Справедливости ради нужно заметить что Путин как и любой думающий человек свое здоровье не на помойке нашел, прививаться неизвестно чем.
Савва Морозов
лукавит, но, формально - прав.
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