Путин рассказал, почему не сделал прививку от коронавируса

Президент России объяснил свою позицию по поводу вакцинации от коронавируса. Отвечая на вопрос алтайской журналистки, Владимир Путин сообщил, что он не подходит по возрасту.

«Те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, сегодня предусмотрены для граждан в определённой возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались <...> Пока эту вакцину, как говорят специалисты, не поставил», — сказал Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 17 декабря.



При этом глава государства сообщил, что «обязательно» сделает прививку от COVID-19. Он также приветствовал массовую вакцинацию граждан. «Это надо делать! <...> Именно она должна создать популяционный иммунитет. Не вижу никаких причин не вакцинироваться», — констатировал Путин.