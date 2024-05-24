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    Казахстан предложил странам СНГ разработать законопроект в сфере семейно-бытового насилия

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    Сенат Казахстана внес на заседании комиссии по правовым вопросам МПА СНГ предложение о разработке закона о противодействии семейно-бытовому насилию. Об этом стало известно в пятницу, 24 мая, из сообщения Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.

    Глава комитета сената Казахстана по конституционному законодательству Нурлан Бекназаров отметил, что казахстанские сенаторы готовы выступить разработчиками модельного закона для государств СНГ.

    Предложение казахстанской стороны о разработке документа поддержала комиссия МПА СНГ. Парламентарии обратятся с предложением включить модельный закон в перспективный план модельного законотворчества на 2023–2025 годы.

    В середине мая в Казахстане вынесли приговор экс-министру Бишимбаеву, обвиняемому в жестоком убийстве жены. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.

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