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    Парламент Чечни поддержал кандидатуру Даудова на пост премьер-министра республики

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    Кандидатуру Магомеда Даудова на должность председателя правительства Чечни поддержали депутаты парламента, 25 мая сообщает ТАСС. Народные избранники проголосовали за него единогласно.

    В своем телеграм-канале бывший спикер чеченского парламента отметил, что для него это «большая честь и ответственность», и выразил признательность за оказанное доверие «брату и главе республики Рамзану Кадырову».

    Глава региона представил кандидатуру Даудова на должность председателя правительства Чечни 24 мая. И хотя Даудов мог занять новый пост только после предусмотренной законодательством процедуры утверждения в региональном парламенте, Рамзан Кадыров заранее поздравил его с назначением.

    Даудов занимал должность спикера парламента с лета 2015 года. До него кресло премьер-министра принадлежало Муслиму Хучиеву, он перешел в аппарат федерального правительства и станет помощником председателя правительства России Михаила Мишустина.

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    Магомед ДаудовПарламент чечни
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