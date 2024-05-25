Парламент Чечни поддержал кандидатуру Даудова на пост премьер-министра республики

Кандидатуру Магомеда Даудова на должность председателя правительства Чечни поддержали депутаты парламента, 25 мая сообщает ТАСС. Народные избранники проголосовали за него единогласно.
В своем телеграм-канале бывший спикер чеченского парламента отметил, что для него это «большая честь и ответственность», и выразил признательность за оказанное доверие «брату и главе республики Рамзану Кадырову».
Глава региона представил кандидатуру Даудова на должность председателя правительства Чечни 24 мая. И хотя Даудов мог занять новый пост только после предусмотренной законодательством процедуры утверждения в региональном парламенте, Рамзан Кадыров заранее поздравил его с назначением.
Даудов занимал должность спикера парламента с лета 2015 года. До него кресло премьер-министра принадлежало Муслиму Хучиеву, он перешел в аппарат федерального правительства и станет помощником председателя правительства России Михаила Мишустина.