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    Магомед Даудов возглавил правительство Чечни

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    Бывший председатель парламента Чечни Магомед Даудов, досрочно сложивший полномочия 15 мая, назначен председателем правительства республики. Об этом 24 мая в своем телеграм-канале сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

    Ранее занимавший этот пост Муслим Хучиев переходит на работу в аппарат федерального правительства и станет помощником председателя правительства России Михаила Мишустина.

    Магомед Даудов приступит к работе на новой должности после предусмотренной законодательством процедуры утверждения в региональном парламенте.

    Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что с учетом обширного опыта и высокого профессионализма Даудова, депутаты всецело поддержат его кандидатуру и отметил, что должность первого вице-премьера ЧР останется за министром автомобильных дорог ЧР Исой Тумхаджиевым.

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