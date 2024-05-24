Магомед Даудов возглавил правительство Чечни

Бывший председатель парламента Чечни Магомед Даудов, досрочно сложивший полномочия 15 мая, назначен председателем правительства республики. Об этом 24 мая в своем телеграм-канале сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
Ранее занимавший этот пост Муслим Хучиев переходит на работу в аппарат федерального правительства и станет помощником председателя правительства России Михаила Мишустина.
Магомед Даудов приступит к работе на новой должности после предусмотренной законодательством процедуры утверждения в региональном парламенте.
Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что с учетом обширного опыта и высокого профессионализма Даудова, депутаты всецело поддержат его кандидатуру и отметил, что должность первого вице-премьера ЧР останется за министром автомобильных дорог ЧР Исой Тумхаджиевым.