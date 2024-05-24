Бывший премьер-министр Чечни Муслим Хучиев стал помощником Михаила Мишустина

Новую должность бывшего премьер-министра Чечни раскрыл глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале 24 мая. Муслим Хучиев станет помощником председателя правительства России Михаила Мишустина.
Глава Чечни опубликовал распоряжение о назначении Муслима Хучиева и выразил благодарность Михаилу Мишустину за принятое решение. Кадыров назвал решение «вполне заслуженным и своевременным» и выразил уверенность, что новый помощник премьер-министра «оправдает столь высокое доверие и будет полезен России, осуществляя свои полномочия».
О том, что Муслим Хучиев покинул пост главы правительства Чечни, стало известно 21 мая. Исполняющим обязанности председателя правительства назначен Иса Тумхаджиев.
15 мая о досрочном сложении полномочий объявил экс-председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он заявил, что решение было принято «после совещания с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым».