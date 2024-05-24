    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    3 м/с, ю-з

    771мм

    27%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd90.25eur97.88

    Бывший премьер-министр Чечни Муслим Хучиев стал помощником Михаила Мишустина

    1494
    9 комментариев

    Новую должность бывшего премьер-министра Чечни раскрыл глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале 24 мая. Муслим Хучиев станет помощником председателя правительства России Михаила Мишустина.

    ПоделитьсяПоделиться

    Глава Чечни опубликовал распоряжение о назначении Муслима Хучиева и выразил благодарность Михаилу Мишустину за принятое решение. Кадыров назвал решение «вполне заслуженным и своевременным» и выразил уверенность, что новый помощник премьер-министра «оправдает столь высокое доверие и будет полезен России, осуществляя свои полномочия».

    О том, что Муслим Хучиев покинул пост главы правительства Чечни, стало известно 21 мая. Исполняющим обязанности председателя правительства назначен Иса Тумхаджиев.

    15 мая о досрочном сложении полномочий объявил экс-председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он заявил, что решение было принято «после совещания с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым».

    Фото: Телеграм-канал главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ20
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close