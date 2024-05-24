Арендатора дома в Истре, где сгорели 8 человек, арестовали. Ему предъявили две статьи

Истринский городской суд отправил под арест арендатора дома в подмосковном СНТ «Снегирь», где в пожаре погибли восемь мигрантов. Мужчине предъявили обвинения по двум уголовным статьям.
Действия 24-летнего гражданина Узбекистана квалифицировали по части 3 статьи 238 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть людей) и пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает 24 мая пресс-служба Следственного комитета России.
По версии следствия, фигурант арендовал дом в Истре якобы для собственного проживания, но вместо этого заселил туда нелегальных мигрантов. После задержания накануне он рассказал, что заселил в дом 15 человек из Узбекистана и Туркменистана. «Таким образом он организовал незаконное пребывание иностранных граждан в жилом помещении, не известив компетентные органы о проживании иностранцев по данному адресу», — отмечают в СК.
Ночью 23 мая в незаконном хостеле произошел пожар. В нем погибли 8 жильцов, еще одна женщина находится в больнице. Следователи допросили также собственника дома, председателя СНТ, очевидцев и пострадавшую. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, продолжают выяснять причину и очаг возгорания. ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС Подмосковья сообщает, что пожар мог произойти из-за аварийной работы электросети. Ранее возможной причиной называли неисправный обогреватель.