Арендатора дома в Истре, где сгорели 8 человек, арестовали. Ему предъявили две статьи

Истринский городской суд отправил под арест арендатора дома в подмосковном СНТ «Снегирь», где в пожаре погибли восемь мигрантов. Мужчине предъявили обвинения по двум уголовным статьям.



Действия 24-летнего гражданина Узбекистана квалифицировали по части 3 статьи 238 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть людей) и пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает 24 мая пресс-служба Следственного комитета России.