РИА Новости: вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки

Вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки, сообщает 24 мая РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Как указано на сайте администрации Краснодарского края, Сергей Власов в регионе курировал работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерство ГО и ЧС.
Задержание Власова подтверждает и госагентство ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах — тоже анонимный. По данным агентства, сумма взятки составила 1,3 млн рублей.
В соответствии с официальной биографией, опубликованной на сайте краевой администрации, Сергей Власов родился в 1991 году в городе Боровичи Новгородской области. В 2013 году окончил Военно-космическую академию им. А. Ф. Можайского в Петербурге. С 2008-го по 2019 год проходил военную службу в Вооруженных силах РФ.
С апреля 2020 года Власов работал в главном управлении строительства Краснодарского края. 1 декабря 2022 года распоряжением губернатора назначен на должность вице-губернатора.