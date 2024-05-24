РИА Новости: вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки

Вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки, сообщает 24 мая РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.



Как указано на сайте администрации Краснодарского края, Сергей Власов в регионе курировал работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерство ГО и ЧС.



Задержание Власова подтверждает и госагентство ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах — тоже анонимный. По данным агентства, сумма взятки составила 1,3 млн рублей.