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    ЗСДфест

    Матч «Зенит» — «Ростов» и «ЗСД Фонтанка Фест» ограничат 25 мая движение на Крестовском острове, в Приморском районе и на ЗСД

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    25 мая, в субботу, Петербург ждут два больших спортивных праздника в один день: день рождения «Зенита», в который пройдет решающий матч российской футбольной премьер-лиги «Зенит» — «Ростов» и «ЗСД Фонтанка Фест». С ними связаны не только радость, которую они принесут участникам и болельщикам, но и временные ограничения дорожного движения. Будьте внимательны и заранее планируйте маршрут с учетом возможных пробок и закрытых дорог.

    Западный скоростной диаметр будет закрыт для движения автомобилей в южном направлении в субботу, 25 мая, с 16:00 до 01:00 следующего дня от въезда на Богатырский проспект до съезда на набережную реки Екатерингофки. В северном направлении ограничений не будет. Съезд с ЗСД при движении со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» возможен на КАД (Север), Шуваловский проспект и Богатырский проспект. Как будет осуществляться движение — можно подробно разглядеть на схеме:

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    Также 25 мая будут закрыты для движения следующие заезды на ЗСД в южном направлении:

    • с 16:00 25 мая до 01:00 26 мая закрыт заезд на ЗСД с Богатырского проспекта в южном направлении;
    • с 16:00 25 мая до 01:00 26 мая закрыты заезды на ЗСД с Васильевского острова (с набережной Макарова и с проспекта Крузенштерна) в южном направлении;
    • с 18:00 25 мая до 00:00 26 мая будет также закрыт съезд с ЗСД на набережную реки Екатерингофки при движении с юга на север. Ближайший съезд на улично-дорожную сеть возможен только на набережную Макарова.

    Особое внимание просим обратить на эти ограничения футбольных болельщиков, которые отправятся на матч «Зенит» — «Ростов», который состоится 25 мая на стадионе на Крестовском острове. Сам матч начнется в 16:30, а праздничная программа, посвященная дню рождения петербургского клуба, — за два часа до него.

    Для проведения матча традиционно также вводятся ограничения дорожного движения, преимущественно на Крестовском острове. Как сообщается на сайте «Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» с 00:00 до 23:59 25 мая будет временно прекращено движение на следующих участках:

    • ул. Савиной в направлении от Петровской пл. к Большому Петровскому мосту;
    • наб. Гребного канала в направлении от Бодрова пер. к Северной дороге;
    • Крестовский пр. в направлении от Рюхиной ул. к Южной дороге;
    • Южная дорога в направлении от Крестовского пр. к Теннисной аллее;
    • Северная дорога в направлении от Бодрова пер. к Велосипедной аллее.

    Кроме того, с 13:30 до 20:00 15 мая будет прекращено движение по следующим улицам:

    • Яхтенная ул. от ул. Савушкина до Яхтенного моста;
    • Приморский пр. от Беговой ул. до Яхтенной ул.;
    • Рюхина ул. от проезда вдоль д. 1 по Кемской ул. до Морского пр.;
    • наб. Мартынова от Рюхиной ул. до наб. Гребного канала (за исключением маршрутных транспортных средств);
    • Теннисная аллея в направлении от Южной дороги;
    • Велосипедная аллея в направлении от Северной дороги.

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