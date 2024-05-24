Матч «Зенит» — «Ростов» и «ЗСД Фонтанка Фест» ограничат 25 мая движение на Крестовском острове, в Приморском районе и на ЗСД

25 мая, в субботу, Петербург ждут два больших спортивных праздника в один день: день рождения «Зенита», в который пройдет решающий матч российской футбольной премьер-лиги «Зенит» — «Ростов» и «ЗСД Фонтанка Фест». С ними связаны не только радость, которую они принесут участникам и болельщикам, но и временные ограничения дорожного движения. Будьте внимательны и заранее планируйте маршрут с учетом возможных пробок и закрытых дорог.

Западный скоростной диаметр будет закрыт для движения автомобилей в южном направлении в субботу, 25 мая, с 16:00 до 01:00 следующего дня от въезда на Богатырский проспект до съезда на набережную реки Екатерингофки. В северном направлении ограничений не будет. Съезд с ЗСД при движении со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» возможен на КАД (Север), Шуваловский проспект и Богатырский проспект. Как будет осуществляться движение — можно подробно разглядеть на схеме: