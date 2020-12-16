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В России будет 26 вариантов вакцины от COVID-19

17 научных организаций России разрабатывают 26 вариантов вакцины от COVID-19.

«И в России на сегодняшний день разрабатываются 26 вариантов в 17 научных организациях», — цитирует 16 декабря заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой РИА «Новости».

По ее словам, разработка препаратов от COVID-19 остается «важной задачей» для борьбы с пандемией. Попова также констатировала, что в данный момент первые две вакцины уже зарегистрированы.

11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V». 14 октября глава государства сообщил, что в стране зарегистрировали уже второй препарат «ЭпиВакКорона». В начале декабря Владимир Путин призвал начать массовую вакцинацию граждан.

Первый миллион доз вакцины от коронавируса «Спутник V» планируется выпустить в Петербурге уже в декабре. Производство запустила компания «Биокад» в Петродворцовом районе.

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Комментарии (5)

Cashmare
вас одна, а я много
Виталий Кувшинов
26 и каждой по несколько доз.
hedgehog_
и появятся списки совместимости и правильного порядка вкалывания. эксперименты будут проводиться на бюджетниках и путреотах
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