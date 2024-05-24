В Минске задержаны два гражданина Таджикистана. Их подозревают в подготовке терактов

По ее словам, сейчас задержанные уже переданы сотрудникам УБОП МВД Таджикистана.

«При силовой поддержке СОБРа в Минске задержаны два гражданина Республики Таджикистан, которые подозреваются в подготовке совершения терактов на территории Таджикистана», — цитирует агентство заявление Сахарчук.

Уточняется, что дома, в Таджикистане, этих людей подозревают в подготовке терактов.

В Минске задержаны два гражданина Таджикистана, передает 24 мая РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Белоруссии Наталью Сахарчук.

Напомним, сегодня, 24 мая, в Минске прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Российский и белорусский лидеры договорились, в частности, о ценах на российский бензин, который поставляют в Белоруссию.

На пресс-конференции после минской встречи Путин, в частности, сделал ряд заявлений о перспективах мирных переговоров между Россией и Украиной. Президент России также выразил мнение, что легитимность полномочий украинского президента Владимира Зеленского закончилась.