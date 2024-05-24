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    «Мы сняли все вопросы». Предварительные итоги встречи Путина и Лукашенко в Минске

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    На переговорах президента России Владимира Путина и и главы Белоруссии Александра Лукашенко в Минске 24 мая обсуждается развитие стратегического партнёрства, а также актуальная международная проблематика. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

    Среди главных тем в подробной повестке — безопасность, энергетика, логистика и развитие технических компетенций в условиях санкций.

    Обеспечение обороны и безопасности Путин назвал «чрезвычайно важным».

    «Это всегда вопросы, которые находятся в поле зрения президента Белоруссии и моем, мы всегда с коллегами с обеих сторон этим занимаемся, особенно в последнее время», — сказал президент России.

    Также Путин сообщил, что «самое главное» для России и Белоруссии — искать приоритетные направления в области высоких технологий и помогать друг другу развивать эти компетенции. Президент напомнил, что против России было введено больше международных санкций, чем в отношении кого бы то ни было в мире — «16000 разных». Глава государства признал, что эти ограничения создают определённые проблемы, но отметил, что они дают и определённые возможности для развития.

    «Там, где мы утратили имевшиеся ранее компетенции, мы их быстрыми темпами восстанавливаем, а там, где они их не было, они нам нужны, мы их создаём. И, конечно, создавать их можно было бы наиболее эффективным образом, объединяя наши усилия, вместе», — сказал Путин.

    На переговорах с российским лидером в расширенном составе Лукашенко заявил, что Путин принял решение по ценам на нефть и газ для Белоруссии.

    «Необходимо окончательно согласовать условия поставок нефти и газа в Республику Беларусь. Мы обсуждаем это не первый год, и сегодня Владимир Владимирович принял соответствующее решение», — цитирует Лукашенко ТАСС.

    Энергетика является одним из ключевых направлений взаимодействия РФ и Белоруссии, договоренности будут исполнены, заявил Путин.

    По оценке главы РФ, одним из безусловных приоритетов в отношениях между двумя государствами сейчас являются логистика и транспорт. Задача — совместными усилиями обеспечить бесперебойную работу предприятий России и Белоруссии, в том числе ориентированную и на рынки третьих стран.

    «Честно признать, на сегодняшний день мы сняли все вопросы и нерешенных вопросов на сегодняшний день нет», — резюмировал Лукашенко, подводя итоги встречи.

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