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    Инфляция в Петербурге снова растет. В апреле — на 7,5%

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    В апреле цены за год в Петербурге повысились на 7,5% после 7,1% в марте 2024 года, сообщает 24 мая пресс-служба Центробанка. При этом цель ЦБ на год — 4%.

    Как сообщает регулятор, инфляция ускорилась из-за роста издержек производителей, а также высокого спроса со стороны потребителей. По мнению начальника экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России Алексея Суслова, в Петербурге, как и в целом по России, инфляция растет из-за высокого спроса, который продолжает опережать возможности расширения производства

    Так, в апреле в городе увеличился прирост цен на продукты и непродовольственные товары. В основном из-за роста затрат компаний на зарплату и логистику. Цены на услуги в годовом выражении также росли быстрее, чем в мае. Это связано с тем, что спрос на аренду квартир в городе оставался высоким, тогда как предложение на рынке — сокращалось.

    По мнению Алексея Суслова, чтобы достичь инфляции в 4%, необходимо, чтобы реальные процентные ставки оставались высокими в течение продолжительного времени. «Так сбережения будут более привлекательными, а траты более взвешенными, и цены будут расти медленнее», — подчеркнул он.

    Так, по прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,3–4,8% в этом году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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