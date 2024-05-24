Инфляция в Петербурге снова растет. В апреле — на 7,5%

В апреле цены за год в Петербурге повысились на 7,5% после 7,1% в марте 2024 года, сообщает 24 мая пресс-служба Центробанка. При этом цель ЦБ на год — 4%.



Как сообщает регулятор, инфляция ускорилась из-за роста издержек производителей, а также высокого спроса со стороны потребителей. По мнению начальника экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России Алексея Суслова, в Петербурге, как и в целом по России, инфляция растет из-за высокого спроса, который продолжает опережать возможности расширения производства

Так, в апреле в городе увеличился прирост цен на продукты и непродовольственные товары. В основном из-за роста затрат компаний на зарплату и логистику. Цены на услуги в годовом выражении также росли быстрее, чем в мае. Это связано с тем, что спрос на аренду квартир в городе оставался высоким, тогда как предложение на рынке — сокращалось.