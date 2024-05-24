«Противник открыл все шлюзы». Херсонский губернатор сообщил о массовом сбросе воды на плотине ДнепроГЭС

Херсонский губернатор Владимир Сальдо вечером 24 мая сообщил в своем телеграм-канале о массовом сбросе воды с плотины ДнепроГЭС.

«Противник открыл все шлюзы», написал он. По его словам, вода будет прибывать течение нескольких дней. Потоп не грозит населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области, но острова в дельте реки попадают в зону наиболее вероятного подтопления.

Расположенная в Запорожье Днепровская ГЭС — одно из крупнейших гидросооружений Украины.

8 мая российские силы нанесли ракетные удары по комплексу Днепровской ГЭС и промышленной площадке в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщал ТАСС председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов

