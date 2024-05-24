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    «Противник открыл все шлюзы». Херсонский губернатор сообщил о массовом сбросе воды на плотине ДнепроГЭС

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    Херсонский губернатор Владимир Сальдо вечером 24 мая сообщил в своем телеграм-канале о массовом сбросе воды с плотины ДнепроГЭС.

    «Противник открыл все шлюзы», написал он. По его словам, вода будет прибывать течение нескольких дней. Потоп не грозит населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области, но острова в дельте реки попадают в зону наиболее вероятного подтопления.

    Расположенная в Запорожье Днепровская ГЭС — одно из крупнейших гидросооружений Украины.

    8 мая российские силы нанесли ракетные удары по комплексу Днепровской ГЭС и промышленной площадке в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщал ТАСС председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов

    Ранее на Каховской ГЭС в Херсонской области произошло чрезвычайное происшествие, ставшее следствием то ли теракта, то ли обстрела, то ли диверсии, которое крайне встревожило общественность и экспертов.

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    ДнепрГЭССброс водыВладимир Сальдо
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