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    Шойгу заявил, что увеличен сброс воды с Днепропетровской ГЭС

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    Сброс воды с Днепропетровской ГЭС значительно увеличен, утверждает министр обороны РФ Сергей Шойгу. Это ведет к еще большему затоплению территорий, добавил министр.

    По его словам, это свидетельствует о том, что «крупномасштабная диверсия была спланирована Киевом заранее», пишет 6 июня РИА Новости.

    По мнению главы Минобороны РФ, Киев намерен перебросить подразделения с херсонского направления в район наступательных действий и уже приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций.

    Власти Новой Каховки сообщили о том, что ночные удары по Каховской ГЭС на Днепре привели к разрушению задвижек плотины — вода из водохранилища начала сбрасываться по течению реки. Сейчас в городе подтоплено около 600 домов, а максимальный уровень поднятия воды может достичь 12,5 метра.

    Три населенных пункта затоплены полностью. В зону возможного подтопления могут попасть больше десятка населенных пунктов ниже электростанции, где проживают около 22 тысяч человек. Правительство Херсонской области и МЧС России контролируют ситуацию в районах левого берега Днепра, эвакуация людей идет планово.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления населенных пунктов Херсонской области.

    В Кремле назвали ЧП диверсией Украины. Администрация Новокаховского городского округа винит Киев. Как заявляют, удар предположительно наносился из РСЗО «Ольха» (РС-2). Украинский лидер Владимир Зеленский говорит о «российских террористах». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков решительно отрицает причастность России.

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