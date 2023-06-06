Шойгу заявил, что увеличен сброс воды с Днепропетровской ГЭС

Сброс воды с Днепропетровской ГЭС значительно увеличен, утверждает министр обороны РФ Сергей Шойгу. Это ведет к еще большему затоплению территорий, добавил министр.



По его словам, это свидетельствует о том, что «крупномасштабная диверсия была спланирована Киевом заранее», пишет 6 июня РИА Новости.



По мнению главы Минобороны РФ, Киев намерен перебросить подразделения с херсонского направления в район наступательных действий и уже приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций.

Власти Новой Каховки сообщили о том, что ночные удары по Каховской ГЭС на Днепре привели к разрушению задвижек плотины — вода из водохранилища начала сбрасываться по течению реки. Сейчас в городе подтоплено около 600 домов, а максимальный уровень поднятия воды может достичь 12,5 метра.

