«Шокирован беспрецедентной атакой». Как в подрыве Каховской ГЭС стороны обвинили друг друга

Первые реакции на обстрел в Херсонской области, результатом которого стало частичное разрушение конструкций Каховской гидроэлектростанции на Днепре, едва ли могут удивить. Стороны, как это обычно бывает, обвинили друг друга.



Удары по ГЭС были нанесены около двух часов ночи. В 8:36 администрация Новокаховского городского округа заявила, что станцию обстрелял «преступный киевский режим», удар, предположительно, наносился из РСЗО «Ольха» (РС-2).



Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее серьезнейшим террористическим актом и катастрофой, которую «создали украинские власти и те, кто ими управляет» (цитата по ТАСС). По его словам, ВСУ продолжают обстреливать город. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо тоже сказал, что ракетный удар по ГЭС нанесла Украина.

