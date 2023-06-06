«Шокирован беспрецедентной атакой». Как в подрыве Каховской ГЭС стороны обвинили друг друга

Первые реакции на обстрел в Херсонской области, результатом которого стало частичное разрушение конструкций Каховской гидроэлектростанции на Днепре, едва ли могут удивить. Стороны, как это обычно бывает, обвинили друг друга.
Удары по ГЭС были нанесены около двух часов ночи. В 8:36 администрация Новокаховского городского округа заявила, что станцию обстрелял «преступный киевский режим», удар, предположительно, наносился из РСЗО «Ольха» (РС-2).
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее серьезнейшим террористическим актом и катастрофой, которую «создали украинские власти и те, кто ими управляет» (цитата по ТАСС). По его словам, ВСУ продолжают обстреливать город. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо тоже сказал, что ракетный удар по ГЭС нанесла Украина.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Политик, как пишет ТАСС, возложил вину за произошедшее на ГЭС на «российских террористов».
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что шокирован «беспрецедентной атакой» на Каховскую ГЭС. Он назвал произошедшее «военным преступлением» и возложил ответственность на Россию.
В МАГАТЭ заявили, что эксперты агентства на Запорожской АЭС следят за ситуацией с Каховской ГЭС. По их данным, прямой угрозы ядерной безопасности на станции нет.
В ночь на 6 июня стало известно о разрушении конструкций Каховской ГЭС в результате взрыва. Вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться. В зону подтопления попадают прибрежные территории 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тысячи человек. Власти заявили, что готовы к их эвакуации в случае необходимости. В Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направлены 3 оперативные группы спасателей МЧС. Подтоплен и подконтрольный Украине Херсон. ТАСС пишет, что разрушилась уже половина пролетов Каховской ГЭС, обрушение продолжается.
Вода в Днепре в районе Новой Каховки поднялась более чем на 10 м. Мэр Леонтьев прогнозирует, что она начнет спадать в течение 72 часов. Городские власти начали эвакуацию жителей порядка 300 домов, расположенных на берегу Днепра. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, в свою очередь, отметил, что крупная эвакуация людей из региона не потребуется.