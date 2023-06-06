«Нам надо пережить 72 часа». В Новой Каховке — эвакуация

В Новой Каховке эвакуируют жителей порядка 300 домов, расположенных на берегу Днепра. Об этом заявил мэр города Владимир Леонтьев.
«Я думаю, что жители около 300 домов будут эвакуированы и уже сейчас эвакуируются… для того, чтобы избежать жертв», — сказал он (цитата по ТАСС). По его словам, город продолжают обстреливать.
Леонтьев добавил, что, по прогнозам, в течение 72 часов вода упадет до обычного уровня. «Но нам надо пережить эти 72 часа», — заключил он.
ТАСС тем временем пишет, что разрушилась уже половина пролетов Каховской ГЭС, обрушение продолжается. При этом сообщалось, что МЧС «контролирует уровень воды» в Днепре.
По последним данным, уровень воды достиг 5 метров. В зону подтопления попадают прибрежные территории 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тысячи человек. Власти заявили, что готовы к их эвакуации в случае необходимости. В Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направлены 3 оперативные группы спасателей МЧС.
Верхняя часть Каховской ГЭС частично была разрушена ночью, 6 июня. Из-за прилетов и повреждений вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться. Власти обвинили в произошедшем ВСУ. Предварительно, удар наносился из реактивной системы залпового огня «Ольха» (РС-2).