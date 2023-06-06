«Нам надо пережить 72 часа». В Новой Каховке — эвакуация

В Новой Каховке эвакуируют жителей порядка 300 домов, расположенных на берегу Днепра. Об этом заявил мэр города Владимир Леонтьев.



«Я думаю, что жители около 300 домов будут эвакуированы и уже сейчас эвакуируются… для того, чтобы избежать жертв», — сказал он (цитата по ТАСС). По его словам, город продолжают обстреливать.



Леонтьев добавил, что, по прогнозам, в течение 72 часов вода упадет до обычного уровня. «Но нам надо пережить эти 72 часа», — заключил он.



ТАСС тем временем пишет, что разрушилась уже половина пролетов Каховской ГЭС, обрушение продолжается. При этом сообщалось, что МЧС «контролирует уровень воды» в Днепре.

