    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 12

    2 м/с, зап

    764мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.33eur87.03

    «Нам надо пережить 72 часа». В Новой Каховке — эвакуация

    4482
    32 комментария

    В Новой Каховке эвакуируют жителей порядка 300 домов, расположенных на берегу Днепра. Об этом заявил мэр города Владимир Леонтьев.

    «Я думаю, что жители около 300 домов будут эвакуированы и уже сейчас эвакуируются… для того, чтобы избежать жертв», — сказал он (цитата по ТАСС). По его словам, город продолжают обстреливать.

    Леонтьев добавил, что, по прогнозам, в течение 72 часов вода упадет до обычного уровня. «Но нам надо пережить эти 72 часа», — заключил он.

    ТАСС тем временем пишет, что разрушилась уже половина пролетов Каховской ГЭС, обрушение продолжается. При этом сообщалось, что МЧС «контролирует уровень воды» в Днепре.

    По последним данным, уровень воды достиг 5 метров. В зону подтопления попадают прибрежные территории 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тысячи человек. Власти заявили, что готовы к их эвакуации в случае необходимости. В Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направлены 3 оперативные группы спасателей МЧС.

    Верхняя часть Каховской ГЭС частично была разрушена ночью, 6 июня. Из-за прилетов и повреждений вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться. Власти обвинили в произошедшем ВСУ. Предварительно, удар наносился из реактивной системы залпового огня «Ольха» (РС-2).

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 32

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    32
    close