Повреждена, но не разрушена. Что известно об атаке на Каховскую ГЭС

Верхняя часть Каховской ГЭС была частично повреждена в ночь на 6 июня. В прибрежных населенных пунктах Херсонской области наблюдается подъем воды. Предварительно, в результате обстрела получили частичные разрушения конструкции ГЭС, из-за чего затем разрушилось три пролета под давлением воды.



По данным местной администрации, около двух часов ночи ВСУ ударили по плотине Каховской ГЭС, в результате чего верхняя часть гидротехнического сооружения была повреждена. Власти Новой Каховки сообщают, что удар, предположительно, наносился из РСЗО «Ольха».



«Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье», — сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.



Около 8 часов утра Леонтьев заявил, что максимальный подъем воды достиг 4 метров. «Затопления не произошло», — говорил он. По последним данным, уровень воды достиг 5 м. Как заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в зону подтопления попадают 14 населённых пунктов, где проживают 22 тысячи человек.

«Угрозы гибели города и населенных пунктов нет. Однако уже сейчас затоплены канализационные станции, разрушена часть линий электропередачи в силу того, что вода неконтролируемо сбрасывается мощнейшим потоком», — цитирует главу Новой Каховки ТАСС.

Власти Херсонской области уточнили, что «гидротехническое сооружение построено таким образом, что сброс воды разом невозможен, поэтому ситуация не является критичной». Однако в случае необходимости готовы эвакуировать жителей прибрежных сел, для чего подготовлены автобусы. Людей просят быть готовыми к такому развитию событий и в случае угрожающего подъема воды собрать всех членов семьи, подготовить документы, деньги и ценные вещи.



Особое внимание к прибрежным населенным пунктам Казачьи Лагери, Новая Маячка, Алешки, Кардашинка, Голая Пристань, Збурьевка.

После взрыва на ГЭС мэр Новой Каховки допустил перебои с водоснабжением Крыма. Однако позже он заявил, что угрозы прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу нет.



Местные жители сообщают, что вода пришла и в подконтрольный Украине город Херсон.