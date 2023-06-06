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    Мэр Новой Каховки: Угрозы прекращения подачи воды в Крым нет

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    Нет угрозы прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу (СКК). Об этом во вторник, 6 июня, завил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, передает РИА Новости.


    «Угрозы обезвоживания СКК нет, а то крымчане заволновались. Головная станция СКК находится выше плотины», — сказал он.

    О разрушении верхней части Каховской ГЭС стало известно утром во вторник, 6 июня. Из-за прилетов и разрушений вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться. Пока сообщается, что в зону подтопления могут попасть около 300 домов ниже Новой Каховки.

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    Каховская ГЭС
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