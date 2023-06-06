Разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Идет затопление левого берега Днепра

В Херсонской области разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Об этом утром во вторник, 6 июня, рассказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.
«Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры [балки, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия], где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье», — сказал он агентству РИА Новости.
Леонтьев уточнил ТАСС, что после прилетов и разрушений вода из Каховского водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться. По словам градоначальника, после разрушения ниже по течению поднялся уровень воды на 2,5 метра.