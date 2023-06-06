Разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Идет затопление левого берега Днепра

«Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры [балки, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия], где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье», — сказал он агентству РИА Новости .

В Херсонской области разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Об этом утром во вторник, 6 июня, рассказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Леонтьев уточнил ТАСС, что после прилетов и разрушений вода из Каховского водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться. По словам градоначальника, после разрушения ниже по течению поднялся уровень воды на 2,5 метра.

«Интерфакс» со ссылкой на мэра Новой Каховки Леонтьева пишет, что сейчас нет потребности в эвакуации мирных жителей. Разрушение ГЭС он назвал терактом.

В зону подтопления могут попасть около 300 домов ниже Новой Каховки, пишет РИА Новости.

