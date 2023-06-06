Администрация Новой Каховки обвинила Киев в обстреле ГЭС

Конструкции Каховской гидроэлектростанции были обстреляны ВСУ, что привело к частичному разрушению дамбы. Об этом 6 июня сообщает администрация Новокаховского городского округа.
«В результате обстрела получили частичные разрушения конструкции ГЭС, что привело в последующем разрушение трёх её пролетов под давлением воды», — заявили власти Новой Каховки. Уточняется, что удар наносился из реактивной системы залпового огня «Ольха» (РС-2).
Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена ночью 6 июня. Из-за прилетов и повреждений вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться. В зону подтопления попадают 14 населённых пунктов, где проживают 22 тысячи человек. Подготовлены автобусы и места размещения в случае необходимости эвакуации.
Тем временем глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявляет, что угрозы прекращения подачи воды в Крым нет, «а то крымчане заволновались». Эксперты МАГАТЭ в курсе повреждений на Каховской ГЭС, однако продолжают наблюдать за ситуацией на Запорожской АЭС — там угрозы безопасности нет. Глава правительства Херсонской области взял на личный контроль ЧП на ГЭС.