Администрация Новой Каховки обвинила Киев в обстреле ГЭС

Конструкции Каховской гидроэлектростанции были обстреляны ВСУ, что привело к частичному разрушению дамбы. Об этом 6 июня сообщает администрация Новокаховского городского округа.



«В результате обстрела получили частичные разрушения конструкции ГЭС, что привело в последующем разрушение трёх её пролетов под давлением воды», — заявили власти Новой Каховки. Уточняется, что удар наносился из реактивной системы залпового огня «Ольха» (РС-2).



Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена ночью 6 июня. Из-за прилетов и повреждений вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться. В зону подтопления попадают 14 населённых пунктов, где проживают 22 тысячи человек. Подготовлены автобусы и места размещения в случае необходимости эвакуации.

