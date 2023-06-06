Подрыв плотины Каховской ГЭС стал уголовным делом о теракте

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления населенных пунктов Херсонской области, сообщает 6 июня ведомство.



В случившемся следствие видит террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в результате которого причинен значительный имущественный ущерб. Разрушение плотины, по версии следствия, произошло из-за «преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины».

Размер причинённого региону ущерба устанавливается. «Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — заявляют в СКР.