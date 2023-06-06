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    Подрыв плотины Каховской ГЭС стал уголовным делом о теракте

    1909
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    Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления населенных пунктов Херсонской области, сообщает 6 июня ведомство.

    В случившемся следствие видит террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в результате которого причинен значительный имущественный ущерб. Разрушение плотины, по версии следствия, произошло из-за «преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины».

    Размер причинённого региону ущерба устанавливается. «Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — заявляют в СКР.

    О частичном разрушении дамбы в результате взрыва стало известно в ночь на 6 июня. «Фонтанка» показывала последствия с воздуха: ГЭС практически исчезла, уровень воды продолжает расти.

    Вода в Днепре в районе Новой Каховки поднялась более чем на 10 м. Людей из города и ряда других населенных пунктов эвакуируют. Подтоплен и подконтрольный Украине Херсон.

    В Кремле назвали ЧП диверсией Украины. Администрация Новокаховского городского округа винит Киев. Как заявляют, удар предположительно, наносился из РСЗО «Ольха» (РС-2). Украинский лидер Владимир Зеленский говорит о «российских террористах». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков решительно отрицает причастность России.

    О том, как Россия взяла под контроль Каховскую ГЭС и сколько её обстреливали, рассказываем здесь.

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