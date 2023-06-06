Половина пролетов разрушена, жителей эвакуируют: что известно о ЧП на Каховской ГЭС

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что часть насосов в системе водоснабжения города не работает, так как жители города начали экстренно набирать воду после разрушения Каховской ГЭС и произошла перегрузка.

— Забор воды за последние пять часов увеличился в два раза. Все набирают ванны и другие емкости. Не выдерживает автоматика насосов, выбивает постоянно. Поэтому часть насосов не работает, — заявил он.