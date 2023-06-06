Половина пролетов разрушена, жителей эвакуируют: что известно о ЧП на Каховской ГЭС

Власти Новой Каховки сообщили о том, что ночные удары по Каховской ГЭС на Днепре привели к разрушению задвижек плотины, из-за чего вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о том, что затопления не произошло, а в зону подтопления могут попасть около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, которые находятся ниже по течению. Мы собираем всю информацию о происходящем в онлайн-трансляции.
Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что часть насосов в системе водоснабжения города не работает, так как жители города начали экстренно набирать воду после разрушения Каховской ГЭС и произошла перегрузка.
— Забор воды за последние пять часов увеличился в два раза. Все набирают ванны и другие емкости. Не выдерживает автоматика насосов, выбивает постоянно. Поэтому часть насосов не работает, — заявил он.
Владимир Леонтьев сообщил, что Днепровский проспект (ближайший проспект к берегу Днепра) затоплен.
— Я думаю, что сейчас в силу того, что все службы работают, мы сумеем избежать гибели мирных граждан, — цитирует его РБК. — Эвакуация происходит в населенных пунктах Корсунка, Днепряны и прилегающих территориях.
Вода в Новой Каховке поднялась уже более чем на 10 метров, сообщил глава города Владимир Леонтьев.
В администрации Новой Каховки сообщили, что в целях безопасности в Новокаховском городском округе временно отключена от электроснабжения прибрежная часть округа. Уровень воды в Новой Каховке выглядит вот так.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что шокирован атакой на Каховскую ГЭС, возложил ответственность за нее на Россию и назвал произошедшее «военным преступлением».
Глава Крыма Сергей Аксенов уверил, что угрозы подтопления в Крыму из-за разрушения Каховской ГЭС нет, но отметил, что есть риск обмеления Северо-Крымского канала.
— В настоящее время запасы воды в канале — порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15–20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале. В ближайшие дни будет понятна динамика и возможные риски, — написал Аксенов у себя в телеграм-канале.
Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что никаких тенденций подъема воды на ЗАЭС пока нет, угроза безопасности станции из-за подрыва Каховской ГЭС отсутствует.
Экстренные службы сообщают, что разрушилась уже половина пролетов Каховской ГЭС. Обрушение продолжается.
Из-за подрыва ГЭС затопило зоопарк «Сказочная Диброва» в Новой Каховке. Судьба проживающих там животных пока неизвестна.
Народное слово / Vk.com
Украинский «Энергоатом» сообщил о стремительном снижении уровня воды в Днепре выше разрушенной плотины Каховской ГЭС. В ведомстве отметили, что это является угрозой для Запорожской АЭС.
— Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен: по состоянию на 08:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции. — говорится в сообщении.
По данным МАГАТЭ, сейчас непосредственной угрозы для Запорожской АЭС нет, организация внимательно следит за ситуацией в связи с разрушением плотины Каховской ГЭС.
Власти Херсонской области сообщили, что в Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направлены три оперативные группы спасателей МЧС РФ.
Владимир Леонтьев также сообщил, что началась эвакуация жителей домов, подтопленных в результате разрушения задвижек Каховской ГЭС. Людей вывозят автобусами.
— По прогнозам, в течение 72 часов вода упадет до обычного уровня. Но нам нужно пережить эти 72 часа, — отметил Леонтьев. — Угрозы гибели города и населенных пунктов нет. Однако уже сейчас затоплены канализационные станции, разрушена часть линий электропередачи в силу того, что вода неконтролируемо сбрасывается мощнейшим потоком.
Для ликвидации последствий аварии создана чрезвычайная комиссия.
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что уровень подъема воды в городе достиг пяти метров, затоплены прибрежные зоны находящихся рядом Днепрян и Корсунки.
— В настоящий момент сейчас у нас около пяти метров подъем воды. Прибрежная зона Новой Каховки ниже по течению всех населенных пунктов (Днепряны, Корсунка и далее), они затоплены, — сказал Леонтьев.
Украинские паблики сообщают, что река начала затапливать Херсон. Вместе с водой на улицы города вышли бобры.
Baza / T.me
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до 80 украинских населенных пунктов находятся под угрозой затопления. По его словам, разрушение ГЭС чревато экологической катастрофой для юга страны.
— Занимаемся эвакуацией жителей районов подтопления. Сейчас проводятся эвакуационные мероприятия из микрорайона Остров в Херсоне. Сформированы эвакуационные поезда в Николаев. Оцениваем последствия для окружающей среды и угрозу для Запорожской атомной электростанции. Из-за отсутствия доступа к ней такая оценка затруднена, — написал Шмыгаль у себя в телеграм-канале.
СМИ публикуют кадры затопления неподалеку Отрадокаменки на правом берегу Херсонской области.
Оперативный штаб по ситуации на Каховской ГЭС возглавил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По информации экстренных служб, вода в Новой Каховке продолжает подниматься до 10 метров, в Днепрянах — до восьми метров, в Корсунке — до 5,3 метра. Уровень воды продержится около 72 часов.
Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что в зоне риска подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС находятся 22 тысячи жителей.
Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что на водоснабжении города повреждения Каховской ГЭС никак не скажутся.
— Город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения, — написал Развозжаев у себя в телеграм-канале.
Владимир Леонтьев записал видеообращение к жителям городского округа, в котором заявил, что Каховская ГЭС «была построена таким образом, что она предусматривала возможность противостоять нанесению ядерного удара».
— Она была построена из гидротехнических бетонов, очень серьезное армирование, — заявил Леонтьев. — В результате террористических ударов в два часа ночи были разрушены все верхние сооружения, которые находятся над поверхностью воды. В результате вода бесконтрольно начала сбрасываться ниже по течению.
«Администрация Новокаховского городского округа» / T.me
По данным экстренных служб, на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подробно рассказал о происходящем:
— В два часа ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской гидроэлектростанции, который разрушил шандоры, это, как называется в простонародье, задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению.