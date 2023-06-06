    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 12

    2 м/с, зап

    764мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.33eur87.03

    Спецоперация на Украине

    Половина пролетов разрушена, жителей эвакуируют: что известно о ЧП на Каховской ГЭС

    Власти Новой Каховки говорят, что уровень воды упадет через 72 часа

    5344
    8 комментариев

    Власти Новой Каховки сообщили о том, что ночные удары по Каховской ГЭС на Днепре привели к разрушению задвижек плотины, из-за чего вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о том, что затопления не произошло, а в зону подтопления могут попасть около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, которые находятся ниже по течению. Мы собираем всю информацию о происходящем в онлайн-трансляции.

    Фото: Администрация Новокаховского городского округа / t.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что часть насосов в системе водоснабжения города не работает, так как жители города начали экстренно набирать воду после разрушения Каховской ГЭС и произошла перегрузка.

    — Забор воды за последние пять часов увеличился в два раза. Все набирают ванны и другие емкости. Не выдерживает автоматика насосов, выбивает постоянно. Поэтому часть насосов не работает, — заявил он.

    Фото: Администрация Новокаховского городского округа / t.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    Владимир Леонтьев сообщил, что Днепровский проспект (ближайший проспект к берегу Днепра) затоплен.

    — Я думаю, что сейчас в силу того, что все службы работают, мы сумеем избежать гибели мирных граждан, — цитирует его РБК. — Эвакуация происходит в населенных пунктах Корсунка, Днепряны и прилегающих территориях.

    Фото: Администрация Новокаховского городского округа / t.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    Вода в Новой Каховке поднялась уже более чем на 10 метров, сообщил глава города Владимир Леонтьев.

    Фото: Администрация Новокаховского городского округа / t.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    В администрации Новой Каховки сообщили, что в целях безопасности в Новокаховском городском округе временно отключена от электроснабжения прибрежная часть округа. Уровень воды в Новой Каховке выглядит вот так.

    Фото: Администрация Новокаховского городского округа / t.me
    Фото: Администрация Новокаховского городского округа / t.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что шокирован атакой на Каховскую ГЭС, возложил ответственность за нее на Россию и назвал произошедшее «военным преступлением».

    Фото: Администрация Новокаховского городского округа / t.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    Глава Крыма Сергей Аксенов уверил, что угрозы подтопления в Крыму из-за разрушения Каховской ГЭС нет, но отметил, что есть риск обмеления Северо-Крымского канала.

    — В настоящее время запасы воды в канале — порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15–20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале. В ближайшие дни будет понятна динамика и возможные риски, — написал Аксенов у себя в телеграм-канале.

    Фото: Администрация Новокаховского городского округа / t.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что никаких тенденций подъема воды на ЗАЭС пока нет, угроза безопасности станции из-за подрыва Каховской ГЭС отсутствует.

    Фото: Администрация Новокаховского городского округа / t.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    Экстренные службы сообщают, что разрушилась уже половина пролетов Каховской ГЭС. Обрушение продолжается.

    Фото: Администрация Новокаховского городского округа / t.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    Из-за подрыва ГЭС затопило зоопарк «Сказочная Диброва» в Новой Каховке. Судьба проживающих там животных пока неизвестна.

    Народное слово / Vk.com

    Фото: Администрация Новокаховского городского округа / t.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    Украинский «Энергоатом» сообщил о стремительном снижении уровня воды в Днепре выше разрушенной плотины Каховской ГЭС. В ведомстве отметили, что это является угрозой для Запорожской АЭС.

    — Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен: по состоянию на 08:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции. — говорится в сообщении.

    По данным МАГАТЭ, сейчас непосредственной угрозы для Запорожской АЭС нет, организация внимательно следит за ситуацией в связи с разрушением плотины Каховской ГЭС.

    Фото: Администрация Новокаховского городского округа / t.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    Власти Херсонской области сообщили, что в Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направлены три оперативные группы спасателей МЧС РФ.

    Фото: Администрация Новокаховского городского округа / t.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    Владимир Леонтьев также сообщил, что началась эвакуация жителей домов, подтопленных в результате разрушения задвижек Каховской ГЭС. Людей вывозят автобусами.

    — По прогнозам, в течение 72 часов вода упадет до обычного уровня. Но нам нужно пережить эти 72 часа, — отметил Леонтьев. — Угрозы гибели города и населенных пунктов нет. Однако уже сейчас затоплены канализационные станции, разрушена часть линий электропередачи в силу того, что вода неконтролируемо сбрасывается мощнейшим потоком.

    Для ликвидации последствий аварии создана чрезвычайная комиссия.

    Фото: Администрация Новокаховского городского округа / t.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что уровень подъема воды в городе достиг пяти метров, затоплены прибрежные зоны находящихся рядом Днепрян и Корсунки.

    — В настоящий момент сейчас у нас около пяти метров подъем воды. Прибрежная зона Новой Каховки ниже по течению всех населенных пунктов (Днепряны, Корсунка и далее), они затоплены, — сказал Леонтьев.

    Фото: Администрация Новокаховского городского округа / t.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    Украинские паблики сообщают, что река начала затапливать Херсон. Вместе с водой на улицы города вышли бобры.

    Baza / T.me

    Фото: Администрация Новокаховского городского округа / t.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до 80 украинских населенных пунктов находятся под угрозой затопления. По его словам, разрушение ГЭС чревато экологической катастрофой для юга страны.

    — Занимаемся эвакуацией жителей районов подтопления. Сейчас проводятся эвакуационные мероприятия из микрорайона Остров в Херсоне. Сформированы эвакуационные поезда в Николаев. Оцениваем последствия для окружающей среды и угрозу для Запорожской атомной электростанции. Из-за отсутствия доступа к ней такая оценка затруднена, — написал Шмыгаль у себя в телеграм-канале.

    Фото: Администрация Новокаховского городского округа / t.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    СМИ публикуют кадры затопления неподалеку Отрадокаменки на правом берегу Херсонской области.

    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Администрация Новокаховского городского округа / t.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    Оперативный штаб по ситуации на Каховской ГЭС возглавил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Фото: Администрация Новокаховского городского округа / t.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    По информации экстренных служб, вода в Новой Каховке продолжает подниматься до 10 метров, в Днепрянах — до восьми метров, в Корсунке — до 5,3 метра. Уровень воды продержится около 72 часов.

    Фото: Администрация Новокаховского городского округа / t.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что в зоне риска подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС находятся 22 тысячи жителей.

    Фото: Администрация Новокаховского городского округа / t.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что на водоснабжении города повреждения Каховской ГЭС никак не скажутся.

    — Город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения, — написал Развозжаев у себя в телеграм-канале.

    Фото: Администрация Новокаховского городского округа / t.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    Владимир Леонтьев записал видеообращение к жителям городского округа, в котором заявил, что Каховская ГЭС «была построена таким образом, что она предусматривала возможность противостоять нанесению ядерного удара».

    — Она была построена из гидротехнических бетонов, очень серьезное армирование, — заявил Леонтьев. — В результате террористических ударов в два часа ночи были разрушены все верхние сооружения, которые находятся над поверхностью воды. В результате вода бесконтрольно начала сбрасываться ниже по течению.

    «Администрация Новокаховского городского округа» / T.me

    Фото: Администрация Новокаховского городского округа / t.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    По данным экстренных служб, на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

    Фото: Администрация Новокаховского городского округа / t.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подробно рассказал о происходящем:

    — В два часа ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской гидроэлектростанции, который разрушил шандоры, это, как называется в простонародье, задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению.

    Фото: Администрация Новокаховского городского округа / t.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me
    Фото: Херсон News / T.me

    По теме

    Новая КаховкаКаховская ГЭСПлотинаЗатопление

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close