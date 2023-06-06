Каховская ГЭС: как ее взяла под контроль Россия и сколько раз ее обстреливали

Фото: скриншот видео / Алексей Коновалов / ТАСС Поделиться Поделиться





Сегодня ночью, 6 июня, была обстреляна Каховская ГЭС в Херсонской области, сообщила утром администрация региона. Из-за прилетов и серьезных разрушений вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться. Уходят под воду Новая Каховка, Голая Пристань и другие населенные пункты. Людей эвакуируют.



«Фонтанка» вспоминает главные события вокруг Херсонской области и Каховской ГЭС за минувший год.

События 24 февраля 2022 года После объявления президентом РФ Владимиром Путиным о начале специальной военной операции на Украине российские военные начали наступления на разных флангах, в том числе на Херсон и Каховскую ГЭС.



26 февраля российские военные взяли под охрану узел Северо-Крымского канала. В тот же день дамба, мешавшая поступлению на полуостров воды, была уничтожена. 2 марта Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Херсона. Каховскую ГЭС взяла под охрану Росгвардия.



Попытка подрыва Каховской ГЭС в апреле 2022 года По данным Минобороны РФ, 15 апреля 2022 украинский дивизион нанес удар двумя ракетами «Точка-У» по Каховской ГЭС. Предполагалось, что разрушение ударом плотины Каховской ГЭС должно привести к неконтролируемому выбросу днепровской воды и вызвать затопление многих населенных пунктов Херсонской области вместе с людьми. Однако тогда российские средства ПВО сбили ракеты в воздухе. Осколки одной из них упали на Новую Каховку, вызвав повреждения здания детского сада и жилых домов. Ранения получили женщина и ребенок.



Российская администрация Херсонской области В апреле Россия сформировала Военно-гражданскую администрацию Херсонской области, поставив во главе города Александра Кобеца, а во главе области — Владимира Сальдо. Позже новые власти обратились к Владимиру Путину с просьбой провести референдум о присоединении региона к России. Он был проведен с 23 по 27 сентября. По итогам голосования Херсонская, Запорожская области, ДНР и ЛНР вошли в состав России. 24 января Сальдо подписал указ о переходе к гражданской администрации Херсонской области. Наступление ВСУ в Херсонской области Конец лета — начало осени оказалось непростым временем для российских войск: 18 октября 2022 года командующий объединенной группировкой войск на СВО Сергей Суровикин подтвердил проблемы со снабжением военной группировки на правом берегу Днепра и заявил о сложной ситуации ввиду того, что «противник целенаправленно наносит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона». 9 ноября 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу дал разрешение на отвод войск на левый берег Днепра, что означало оставление Херсона. Однако российские военные сохранили под контролем Новокаховский городской округ и Каховскую гидроэлектростанцию, разрушение которой, как тогда заявлял Суровикин, приведет к затоплению обширных территорий, создаст угрозу для населения и опасность «полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра».

Эвакуация жителей Херсонской области 18 октября власти региона объявили о массовом перемещении жителей области на левый берег Днепра. Причиной были названы украинские обстрелы населенных пунктов, в том числе Каховки. 31 октября власти объявили о расширении зоны эвакуации населения еще на 15 км, в нее вошли населенные пункты семи муниципальных округов на левой стороне Днепра. Врио губернатора региона Владимир Сальдо объяснил это решение тем, что в регионе существует опасность затопления территории Херсонской области из-за возможного прорыва дамбы Каховской ГЭС.



В октябре того же года президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести международную наблюдательную комиссию на территорию Каховской ГЭС, поскольку гидроэлектростанция «заминирована российскими террористами». Однако в России подобные заявления назвали «прикрытием своих преступных намерений».

Последние данные о количестве эвакуированных российские власти Херсонской области публиковали в конце октября. На тот момент регион покинули порядка 80 тысяч человек, количество людей, оставшихся в населенных пунктах на правом берегу Днепра, оценивалось в 150–170 тысяч. 8 ноября властями было заявлено, что массовая эвакуация завершена.



Ситуация на ГЭС сейчас В ночь на 6 июня дамба Каховской ГЭС всё же оказалась частично разрушена в результате обстрела. Стороны обвиняют в этом друг друга. ТАСС пишет, что разрушилась уже половина пролетов Каховской ГЭС, обрушение продолжается.



В Новой Каховке введен режим чрезвычайной ситуации. По данным властей, подтоплено около 600 домов. Максимальный уровень поднятия воды в районе ГЭС может достичь 12,5 метра. Началась эвакуация местных жителей в Голой Пристани, где вода поднялась примерно на метр, и в Новой Каховке. Однако врио главы области Владимир Сальдо при этом настаивает, что подрыв ГЭС «несильно скажется на ситуации в Херсонской области. Не потребуется даже крупная эвакуация людей».

