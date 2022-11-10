От «сдавать Херсон никто не планирует» до «самых непростых решений»: полная хронология

Херсон. Вид на здание, поврежденное в результате обстрела. Фото: Владимир Бондаренко/ТАСС Поделиться Поделиться





Россия вошла в Херсон в самом начале спецоперации. А 9 ноября российские войска решили отвести на противоположный берег Днепра. Что было в эти девять месяцев и как развивалась ситуация на Херсонщине— в полной хронологии событий от «Фонтанки»

24 февраля. Президент Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции. Генштаб сообщил об ударе по аэропорту Чернобаевка, а к вечеру отчитался, что «обеспечен выход российских войск к городу Херсон».



2 марта. В Минобороны отчитались о взятии Херсона. При этом, как заверяли в ведомстве, на обычную жизнь города это не повлияло — городской транспорт Херсона работал в обычном режиме, так же, как и вся гражданская инфраструктура и объекты жизнеобеспечения; нехватки продовольствия и товаров первой необходимости не наблюдалось. Российское командование и местная администрация вступили в переговоры по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности.



15 марта. Российские вооруженные силы взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области, заявили в Минобороны.



28 апреля. Заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что возвращение Херсонской области под контроль Украины исключено, «референдумов никаких не планируется» и первостепенная задача — восстановление экономики региона. «Херсонская область будет развиваться и превратится в цветущий край», — заверил он.

6 мая. Россия пришла в Херсонскую область навсегда, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время визита в Херсон. «Хотел еще раз, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, богатую своими людьми, которые здесь проживают», — сказал Турчак.



11 мая. Власти Херсонской области рассказали о планах обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о вхождении в состав РФ.

«Город Херсон — это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет», — говорил Стремоусов.

25 мая. Президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство России для жителей Запорожской и Херсонской областей. А Стремоусов вскоре рассказал об очередях на подачу документов для получения гражданства РФ.



24 июня. В Херсоне покушение на Дмитрия Савлученко — главу управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области. Чиновник погиб при взрыве.



4 июля. Главой правительства Херсонской области назначили калининградского вице-премьера Сергея Елисеева.

6 июля. В Херсонской области отключили западные соцсети. Пресс-секретарь военно-гражданской администрации области Сергей Мороз заявил: «Ничего, обходимся нормально».

23 июля. Власти Херсонской области подписали документ о создании избирательной комиссии. Она должна будет провести референдум о присоединении к России.



«Херсонская область, как и Крым, навсегда освобождены от иллюзий и обмана. Мы уже строим будущее для наших детей в составе Великой и Единой Россией», — написал Стремоусов в своём Telegram-канале.

26 июля. Стремоусов заявил, что «как только Херсон станет Россией, коллективный Запад навсегда потеряет возможность создания своей колонии на Украине», а «все контрнаступления Зеленского не просто бесполезны — они бессмысленны».

20 августа. Система ПВО несколько раз сработала в Херсоне.

25 августа. В Херсоне и некоторых населенных пунктах области пропало электричество. Частично отключено водоснабжение и мобильная связь. Это будет повторяться впоследствии.



29 августа. Минобороны сообщило, что украинские войска предприняли попытку наступления в Херсонской области. «В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери. Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась», — заявили в ведомстве.

11 сентября. Российские силовики предотвратили серию терактов на территории Херсонской области.

17 сентября. В центре Херсона началась стрельба из автоматического оружия. «Вести Крым» передали, что «контртеррористическая операция» проходит в районе железнодорожного вокзала. Позднее в ТАСС сообщили о нейтрализации вооруженных боевиков.



20 сентября. Администрация Херсонской области приняла решение о проведении референдума. Глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо заявил, что вхождение в состав России обезопасит регион.

23 сентября. В Херсонской области, а также в ДНР, ЛНР и Запорожской области начался референдум о вхождении в состав России. Люди голосовали буквально везде — дома, на участках, в больницах. Кое-где при этом шли обстрелы, в других местах — торжественные автопробеги.



27 сентября. Референдум завершился. Более 87% жителей высказались за присоединение к РФ.

30 сентября. Президент России Владимир Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей. Состоялась церемония подписания договоров о вхождении Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР в состав России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что глава государства пока не планирует посетить новые регионы России, но заверил, что со временем это произойдет.

3 октября. Минобороны рассказало о боях на Херсонщине, превосходящих силах, вклинившихся в глубину обороны.

«Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение», — отметили в ведомстве. 8 октября. Власти Херсонской области начали готовиться к отправке к морю семей с детьми и пожилых людей. Эвакуация, по их словам, была обусловлена тяжелым периодом из-за обстрелов города.

10 октября. «Возможность захвата Херсона на сегодняшний момент исключена», — заверил Стремоусов.

11 октября. Врио Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что «угроза так называемого контрнаступления ВСУ» не выше, чем полгода назад,

«Когда кто-то заявляет, говорит, что «мы в Херсон зайдем», господин Арестович есть такой, давайте вспомним: Чернобаевка гудела-гудела, по разговорам ее уже не должно было быть. Но сейчас там ремонтируют дороги, живут люди, то есть все это оказалось информационным вброшенным фейком, чтобы можно было будоражить людей. Каждое контрнаступление пытаются что-то делать, но они все проваливаются, просто теряют людей», — заявил Сальдо.



13 октября. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь в организации выезда жителей региона. Не только детей и пожилых — всем желающим жителям области предложили уехать в Крым, Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье.

«Обеспечим всех бесплатным проживанием и всем необходимым. А тех, кто примет решение остаться на новом месте на постоянной основе, обеспечим жильем», — пообещал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.



18 октября. Командующий Объединенными силами ВС РФ в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что на херсонском направлении сложилась непростая ситуация: противник наносит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам, повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС.

В этих условиях российская армия обеспечит безопасный выезд населения области по программе переселения. А дальнейшие планы в отношении Херсона будут зависеть «от складывающейся военно-тактической ситуации».

«Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая принятия самых непростых решений», — заметил генерал.

19 октября. Власти Херсонской области разослали жителям СМС с предписанием срочной эвакуации. Администрация Херсонской области также переехала на левый берег.

«На левом берегу подготовлены места, где люди могут какое-то время находиться. Потому что они всё равно верят, что это временно», — говорил Сальдо.

«Сдавать Херсон ВС Украины никто не планирует», — заверил Сальдо.

Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в Херсонской области и других присоединенных регионах. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что военное положение «позволит быстрее продвинуться к достижению нашей главной конечной цели — возвращению этих регионов к мирной жизни, без страха, обстрелов и бомбежек».



21 октября. «На данном этапе на подступах к линии обороны Херсонщины все без изменений. Все попытки украинских подразделений вклиниться вглубь нашей обороны отбиты. Город Херсон как крепость уже сейчас готовится к обороне», — сообщил Кирилл Стремоусов.



22 октября. Власти вновь попросили жителей Херсона «незамедлительно» покинуть город.

«Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра!» — предупредили в областной администрации.

26 октября. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что готов при необходимости защищать свой город с оружием в руках.

«Я и сам офицер, я и сам бы взял в руки оружие и применил свои знания в этом. Это честь — защитить свой город от возможных неприятностей, которые ему принесут боевые действия. Это честь, которая у каждого мужчины есть. И я не боюсь этого», — цитирует его ТАСС.



Сальдо также отметил, что власти и силовые структуры Херсонской области не бросят свою землю, «как это сделали в феврале военные и силовые структуры Украины».

«Мы не бросим свою землю. И армия будет сражаться так, чтобы наша земля, священная, политая кровью многих поколений, была чистой, была свободной и удобной для жизни людей», — отметил врио губернатора региона.

Тем временем из города эвакуировали памятник Григорию Потемкину. Перед ними увезли памятники русскому полководцу Александру Суворову и флотоводцу Федору Ушакову. Зампред правительства Екатерина Губарева подчеркнула, что памятники вернутся на свои места.

«Мы и город не сдадим, и его культурные объекты вернем на свои места», — сообщила она ТАСС.

27 октября. Чеченское подразделение попало под обстрел в Херсонской области. Погибли 23 человека, 58 получили ранения.

4 ноября. Теперь и Владимир Путин заявил, что гражданских нужно вывезти из опасных районов Херсона.

«Гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями», — сказал глава государства.



4 ноября. «На некоторых участках замечена техника врага, которая выстраивается в колонны. Возможно, готовится нападение на Херсон», — констатировал Стремоусов.



7 ноября. С правого берега Херсона ушел последний теплоход. «Сегодня последний день организованной эвакуации с правобережной части Херсонской области. Большинство не выехавших из Херсона жителей только сейчас стали осознавать серьезность ситуации и мои предупреждения», — сообщил Стремоусов.

9 ноября. Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП.

9 ноября. Генерал Суровикин предложил отвести войска в Херсонской области за Днепр.

«Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним самое главное — жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно», — заявил Суровикин.

Министр обороны Сергей Шойгу согласился.



«Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», — сказал Шойгу.

10 ноября. Минобороны РФ сообщило о маневре ВС РФ на позиции левого берега Днепра.

«Да, нам сейчас тяжело, но все равно мы отстоим свою землю. Наша земля в Херсонской области, вся ее территория, все ее люди будут обязательно в составе Российской Федерации», — прокомментировал Сальдо.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

