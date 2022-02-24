Генштаб Украины: Ракетно-бомбовые удары нанесены по аэропортам

По крупным аэропортам Украины были нанесены ракетно-бомбовые удары. Об этом 24 февраля сообщает Генштаб ВСУ.
В сообщении говорится, что речь идет об аэропортах Борисполь, Озерный, Кульбакин (Николаев), Чугуев, Краматорск, Чернобаевка (Херсон).
Ранее мэр Борисполя Владимир Борисенко объяснил взрывы в районе аэропорта отражением атаки беспилотника.
Президент РФ Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. РФ ведёт агрессию не против украинского народа, а против хунты, сказал на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. В украинских городах слышны взрывы, сообщается об обстрелах.