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Генштаб Украины: Ракетно-бомбовые удары нанесены по аэропортам

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По крупным аэропортам Украины были нанесены ракетно-бомбовые удары. Об этом 24 февраля сообщает Генштаб ВСУ.

В сообщении говорится, что речь идет об аэропортах Борисполь, Озерный, Кульбакин (Николаев), Чугуев, Краматорск, Чернобаевка (Херсон).

Ранее мэр Борисполя Владимир Борисенко объяснил взрывы в районе аэропорта отражением атаки беспилотника.

Президент РФ Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. РФ ведёт агрессию не против украинского народа, а против хунты, сказал на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. В украинских городах слышны взрывы, сообщается об обстрелах.

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