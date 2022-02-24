Небензя: РФ ведёт агрессию не против украинского народа, а против хунты

Россия ведет агрессию не против народа Украины, а против захватившей власть хунты, заявил утром 24 февраля на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Он добавил, что Киев не услышал призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР.



«Могу с сожалением констатировать, что наши сигналы Киеву о необходимости прекращения провокаций против ЛНР и ДНР не были услышаны. Похоже, что у наших украинских коллег, которых в последнее время активно вооружает, подзуживает ряд государств, не исчезало заблуждение о том, что с благословения западных кураторов они могут добиться военного решения проблемы Донбасса», — сказал Небензя (цитата по РИА Новости).

