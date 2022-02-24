Мэр Борисполя объяснил взрывы в районе аэропорта отражением атаки беспилотника

Мэр Борисполя Владимир Борисенко заявил, что взрывы, которые были слышны в районе аэропорта Борисполь рано утром, осуществляли украинские ПВО по неопознанным беспилотным аппаратам. Об этом он сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«Вы слышали все выстрелы и взрывы. Подразделения ПВО отбивают атаку по неизвестному летальному объекту. Скорее всего, это беспилотник», — сказал он 24 февраля.