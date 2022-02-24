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Мэр Борисполя объяснил взрывы в районе аэропорта отражением атаки беспилотника

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Мэр Борисполя Владимир Борисенко заявил, что взрывы, которые были слышны в районе аэропорта Борисполь рано утром, осуществляли украинские ПВО по неопознанным беспилотным аппаратам. Об этом он сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«Вы слышали все выстрелы и взрывы. Подразделения ПВО отбивают атаку по неизвестному летальному объекту. Скорее всего, это беспилотник», — сказал он 24 февраля.

Борисенко добавил, что силовики работают в усиленном режиме, потребности в бомбоубежищах нет. Он также призвал граждан не поддаваться панике и доверять сведениям из официальных источников.

Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой слышны взрывы в районе аэропорта Борисполь под Киевом.

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