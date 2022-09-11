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    РИА: Силовики предотвратили теракты в Херсонской области

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    Российские силовики предотвратили серию терактов на территории Херсонской области. Их должны были совершить члены националистических организаций «Правый сектор»* (запрещена в РФ) и «Национальный корпус» (гражданское крыло признанного террористическим и запрещенного в РФ полка «Азов»*). Руководить ими должны были кадровые сотрудники сил специальных операций Украины (ССО) и СБУ, сообщает вечером 11 сентября РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

    «В результате проведенных оперативно-боевых мероприятий была пресечена серия террористических актов на территории Херсонской области», — отметил собеседник агентства.

    Источник уточнил, что «был обнаружен крупногабаритный схрон, в котором находилось большое количество взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов».

    «Фонтанка» писала, что ранее ФСБ отчиталась о предотвращенном теракте на военном объекте в Выборгском районе Ленобласти.

    * Организации, запрещенные на территории РФ.

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