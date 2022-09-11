РИА: Силовики предотвратили теракты в Херсонской области

Российские силовики предотвратили серию терактов на территории Херсонской области. Их должны были совершить члены националистических организаций «Правый сектор»* (запрещена в РФ) и «Национальный корпус» (гражданское крыло признанного террористическим и запрещенного в РФ полка «Азов»*). Руководить ими должны были кадровые сотрудники сил специальных операций Украины (ССО) и СБУ, сообщает вечером 11 сентября РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
«В результате проведенных оперативно-боевых мероприятий была пресечена серия террористических актов на территории Херсонской области», — отметил собеседник агентства.
Источник уточнил, что «был обнаружен крупногабаритный схрон, в котором находилось большое количество взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов».
«Фонтанка» писала, что ранее ФСБ отчиталась о предотвращенном теракте на военном объекте в Выборгском районе Ленобласти.
* Организации, запрещенные на территории РФ.