ФСБ: Под Петербургом предотвращён теракт на военном объекте

Трое жителей Выборгского района Ленинградской области задержаны по террористической статье. По версии следствия, они планировали сжечь здание Минобороны.
О предотвращении теракта на военном объекте в Выборге 9 сентября сообщили в регионального Управления ФСБ. Оперативники спецслужбы задержали троих жителей города, которые якобы готовили поджог административного здания, принадлежащего министерству обороны. О каком именно объекте идёт речь, в управлении не уточняют.
Уголовное дело возбудило следствие УФСБ, фигурантам вменяют покушение на совершение террористического акта. Предполагается, что у троих задержанных могли быть соучастники.
«Совместно с ГУ МВД проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех лиц, причастных к указанной противоправной деятельности, а также на сбор доказательной базы», — цитирует заявление службы 47news.