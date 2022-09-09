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    ФСБ: Под Петербургом предотвращён теракт на военном объекте

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    Трое жителей Выборгского района Ленинградской области задержаны по террористической статье. По версии следствия, они планировали сжечь здание Минобороны.

    О предотвращении теракта на военном объекте в Выборге 9 сентября сообщили в регионального Управления ФСБ. Оперативники спецслужбы задержали троих жителей города, которые якобы готовили поджог административного здания, принадлежащего министерству обороны. О каком именно объекте идёт речь, в управлении не уточняют.

    Уголовное дело возбудило следствие УФСБ, фигурантам вменяют покушение на совершение террористического акта. Предполагается, что у троих задержанных могли быть соучастники.

    «Совместно с ГУ МВД проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех лиц, причастных к указанной противоправной деятельности, а также на сбор доказательной базы», — цитирует заявление службы 47news.

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