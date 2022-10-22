Власти попросили жителей Херсона «незамедлительно» покинуть город

Жителей Херсона призывают уехать из города и перебраться на левый берег Днепра. Сообщение об этом 22 октября появилось в телеграм-канале областной администрации.
«Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра!» — сказано в записи.
Горожан просят не паниковать, соблюдать правила, взять с собой документы, деньги, ценные вещи и одежду. Уехать можно из «Речпорта».
В Херсонской области власти хотят переместить из правобережных районов на левый берег Днепра и в другие регионы РФ около 50–60 тысяч мирных жителей. Тем, кто решит ехать дальше вглубь России, обещают жилищные сертификаты.