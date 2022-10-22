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    Боевые действия на Украине

    Власти попросили жителей Херсона «незамедлительно» покинуть город

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    11 комментариев

    Жителей Херсона призывают уехать из города и перебраться на левый берег Днепра. Сообщение об этом 22 октября появилось в телеграм-канале областной администрации.

    «Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра!» — сказано в записи.

    Горожан просят не паниковать, соблюдать правила, взять с собой документы, деньги, ценные вещи и одежду. Уехать можно из «Речпорта».

    В Херсонской области власти хотят переместить из правобережных районов на левый берег Днепра и в другие регионы РФ около 50–60 тысяч мирных жителей. Тем, кто решит ехать дальше вглубь России, обещают жилищные сертификаты.

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    Комментарии 11

    Васисуалий Лошков22 Окт 2022 в 21:04
    у меня создается впечатление,что все эти февральские телодвижения,были специально созданы,на фоне грядущего большого переучета,кто -когда сколько украл,,,,,,,а так охлосу глаза zамылили,он радостный и скачет по двору на деревянной лошадке
    +0−1
    VKuser393156322 Окт 2022 в 20:44
    Что-то я не понял, к РФ присоединили Херсонскую область без Херсона?
    +2−0
    27940938222 Окт 2022 в 19:44
    Кто не хочет, тот может остаться и рисковать попасть под обстрел. Выбор каждый делает сам
    +0−2
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