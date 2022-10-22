Власти попросили жителей Херсона «незамедлительно» покинуть город

Жителей Херсона призывают уехать из города и перебраться на левый берег Днепра. Сообщение об этом 22 октября появилось в телеграм-канале областной администрации.



«Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра!» — сказано в записи.



Горожан просят не паниковать, соблюдать правила, взять с собой документы, деньги, ценные вещи и одежду. Уехать можно из «Речпорта».

